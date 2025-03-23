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Офис Россельхозбанка в Жердевке в мае переедет на новый адрес
Сегодня, 11:45
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Тамбовский филиал Россельхозбанка (РСХБ) уведомляет об изменении местонахождения в Жердевке дополнительного офиса № 3349/02/02, расположенного в настоящее время по адресу:г. Жердевка, ул. Первомайская, 134.
С 26 мая 2025 года данный дополнительный офис будет работать по новому адресу: г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 131.
До 23 мая 2025 года включительно обслуживание клиентов (физических и юридических лиц) будет производиться по прежнему адресу.
Банкоматы по текущему адресу будут работать по следующему графику:
· Внутренний банкомат: до 15 мая 2025 года;
· Внешний (уличный) банкомат: до 23 мая 2025 года.
В новом офисе РСХБ клиентам будет доступен полный комплекс банковских услуг: кредиты, вклады, переводы. Офис также будет обслуживать как физических, так и юридических лиц. Для удобства клиентов в зоне круглосуточной доступности будет установлен банкомат.
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