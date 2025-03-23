Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове почтили память Евгения Боратынского

Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы»

Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки

В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества

В Мичуринске почтили память воинов-интернационалистов

В Тамбовской области подвели итоги работы прокуратуры за 2024 год

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области

Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова уходит в отставку

Год защитника Отечества: встреча поколений в Мичуринске

» » Офис Россельхозбанка в Жердевке в мае переедет на новый адрес

Офис Россельхозбанка в Жердевке в мае переедет на новый адрес

Сегодня, 11:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Офис Россельхозбанка в Жердевке в мае переедет на новый адресТамбовский филиал Россельхозбанка (РСХБ) уведомляет об изменении местонахождения в Жердевке дополнительного офиса № 3349/02/02, расположенного в настоящее время по адресу:г. Жердевка, ул. Первомайская, 134.

С 26 мая 2025 года данный дополнительный офис будет работать по новому адресу: г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 131.

До 23 мая 2025 года включительно обслуживание клиентов (физических и юридических лиц) будет производиться по прежнему адресу.

Банкоматы по текущему адресу будут работать по следующему графику:

· Внутренний банкомат: до 15 мая 2025 года;

· Внешний (уличный) банкомат: до 23 мая 2025 года.

В новом офисе РСХБ клиентам будет доступен полный комплекс банковских услуг: кредиты, вклады, переводы. Офис также будет обслуживать как физических, так и юридических лиц. Для удобства клиентов в зоне круглосуточной доступности будет установлен банкомат.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Токен 2SDnjeo5bGx
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

СМП Банк открыл офис в Тамбове

РСХБ соберет 25 000 книг для сельских школ

Открылся обновленный офис Россельхозбанка в Знаменке

Посевная 2025: Тамбовские аграрии получили 850 млн рублей от РСХБ на сезонн ...

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам

Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Тамбовской обл ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Офис Россельхозбанка в Жердевке в мае переедет на новый адрес

Сегодня, 11:45
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка (РСХБ) уведомляет об изменении местонахождения в Жердевке дополнительного офиса № 3349/02/02, расположенного в настоящее время по адресу:г. Жердевка, ул. Первомайская, 134.

В Тамбове приступили к восстановлению перемычки на Цне у Пригородного леса

Сегодня, 10:44
0
На оперативном совещании в правительстве области врио губернатора Евгения Первышова обсудили ситуацию с уровнем воды в реке Цне. Глава администрации Тамбова Максим Косенков отметил, что снижение уровня связано не с расчисткой русла, а с ремонтными работами на плотине в районе Пригородного леса.

В Тамбовской области за март ликвидировали более 400 несанкционированных свалок

Сегодня, 10:33
0
На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области подвели итоги мартовской работы по уборке несанкционированных свалок. По данным, озвученным врио губернатора Евгением Первышовым в Telegram, только за последний месяц в регионе было ликвидировано 404 очага захламления.

Суд оставил под стражей гендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова

Сегодня, 10:14
0
Тамбовский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, подтвердив законность его ареста до 10 мая. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Тамбовской области

Вчера, 15:09
0
РСХБ обновил условия программы «Семейная ипотека». Оформить кредит с государственной поддержкой могут жители всех регионов России, минимальная сумма кредита снижена до 3 млн. Субсидированное кредитование доступно в онлайн-канале на платформе Своё Жильё, направленной на приобретение недвижимости.

Ветераны и участники СВО из Мичуринска прошли медобследование в госпитале для ветеранов войн

Вчера, 14:59
0
16 членов Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» прошли комплексное медицинское обследование в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн. Среди них — ветераны боевых действий, участники специальной

Тамбовская врач Татьяна Татаринцева удостоена медали Луки Крымского за помощь на новых территориях

Вчера, 10:35
0
Врач-невролог Тамбовской областной клинической больницы Татьяна Татаринцева награждена медалью Луки Крымского по Указу Президента России Владимира Путина. Эта высокая государственная награда вручена за самоотверженный труд в сложных условиях и профессиональную помощь, оказанную мирному населению на

В Тамбове обсудили чипирование пчёл: съезд пчеловодов собрал участников из семи регионов России и Беларуси

Вчера, 10:30
0
В Тамбове состоялся межрегиональный съезд пчеловодов, в котором приняли участие специалисты из семи субъектов России и Беларуси. На встрече обсуждали актуальные вопросы отрасли: внедрение новых технологий, модернизацию пасек, а также изменения в законодательстве, напрямую влияющие на работу

Тамбов получит почти полмиллиарда рублей дополнительно на ремонт дорог

Вчера, 10:12
0
В 2025 году Тамбову выделят из областного бюджета дополнительно 448 миллионов рублей на ремонт дорог. Таким образом, общий объём средств, направленных на обновление улично-дорожной сети города, составит свыше 784 миллионов рублей. Это почти половина от общего объёма субсидий, распределяемых между

Улицу Октябрьскую в Тамбове ждёт комплексное обновление

23 марта 2025
0
21 марта глава администрации Тамбова Максим Косенков провёл выездной обход улицы Октябрьской, чтобы лично оценить её текущее состояние. По его словам, улица требует серьёзного обновления, и все проблемные участки — на виду.

В Тамбове снова мелеет Цна: ситуацию осложняет ремонт плотины

23 марта 2025
0
Весна 2025 года вновь принесла жителям Тамбова тревожную картину — уровень воды в реке Цне заметно снизился. Особенно обеспокоены дачники и жители прилегающих районов: река, как и в предыдущие годы, мелеет. Однако в этот раз ситуация осложняется капитальным ремонтом плотины в районе Пригородного

В Тамбовской области могут пройти внеплановые проверки ряда ключевых организаций

23 марта 2025
0
На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрят обращение врио главы региона Евгения Первышова о необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий Контрольно-счётной палатой региона. Речь идёт о проверках деятельности сразу нескольких крупных компаний, играющих

В лобовом ДТП на трассе Воронеж–Тамбов погибли четыре человека

22 марта 2025
0
Серьёзная авария с трагическими последствиями произошла днём 21 марта на 57-м километре автодороги «Воронеж–Тамбов». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, около 14:00 лоб в лоб столкнулись автомобили LADA Priora и Opel.

Директор торговой компании в Тамбовской области предстанет перед судом за невыплату зарплаты

22 марта 2025
0
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Торговый дом «Транссервис». Руководителя предприятия обвиняют в длительной невыплате заработной платы своим сотрудникам, несмотря на наличие финансовых средств.

Евгений Первышов потребовал ужесточить контроль за подрядчиками

22 марта 2025
0
Ремонт дорог остаётся одной из самых острых тем в Тамбовской области. На оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Евгений Первышов заявил о необходимости полного обследования всех дорожных участков, находящихся на гарантии, после зимнего периода. По его словам, на многих

ОНФ требует проверки Ласковского карьера из-за подозрений в сбросе нечистот

21 марта 2025
0
В Тамбове Народный фронт (ОНФ) инициировал проверку по факту возможного загрязнения Ласковского карьера — одного из самых популярных мест отдыха горожан. Поводом для обращения стала жалоба местного жителя, который в конце февраля сообщил о появлении ассенизаторских машин на территории пляжа.

Реконструкция кадетского корпуса имени Л.С. Дёмина в Тамбове затягивается: здание стоит без крыши и окон

21 марта 2025
0
Капитальный ремонт здания кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л.С. Дёмина в Тамбове оказался под угрозой срыва. Как сообщили бывшие курсанты, объект по состоянию на март остаётся без крыши и окон, а строительные работы приостановлены. Причиной стала неисполнительность прежнего

Проблему подтопления домов в микрорайоне ТЭЦ предложили решать через экологическое ведомство

21 марта 2025
0
На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам ЖКХ вновь обсуждали проблему многолетнего подтопления подвалов многоквартирных домов по улице Энергетиков и Совхозному переулку. Речь идёт о домах № 1 и 3 на Энергетиков и домах № 26 и 26А в переулке, жители которых регулярно жалуются на

В Тамбовской области обсудили меры борьбы с контрафактной обувью

20 марта 2025
0
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов принял участие в заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Совещание в режиме видеоконференции провёл первый вице-премьер России Денис Мантуров, основной темой стало противодействие выпуску и

В прокуратуре Тамбовской области открыта горячая линия по вопросам льготных лекарств

20 марта 2025
0
С 20 марта по 1 июля в прокуратуре Тамбовской области начнёт работать горячая линия, куда жители региона смогут обратиться с вопросами об обеспечении льготными лекарствами. Такое решение принято в связи с серьёзными проблемами в этой сфере, из-за которых многие пациенты месяцами не могут получить

В Тамбове завершено расследование дела о гибели пациентки из-за ошибки врача

20 марта 2025
0
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении врача-анестезиолога-реаниматолога, которого обвиняют в причинении смерти пациентке по неосторожности. По данным следствия, именно его ошибки при интубации стали причиной трагического исхода.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги