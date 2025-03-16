Посевная 2025: Тамбовские аграрии получили 850 млн рублей от РСХБ на сезонные работы Комментариев: 0



Одним из получателей поддержки стало хозяйство ООО «Надежда». Руководит предприятием почетный работник сельского хозяйства Виктор Никишин.



Нынешнее ООО «Надежда» образовалось из фермерского (крестьянского) хозяйства Виктора Никишина, которое было организовано в 1991 году.



«Поддержка доступности финансовых ресурсов для аграриев очень важна. Сезонные полевые работы набирают обороты, и сельхозпроизводители должны быть обеспечены всем необходимым для их своевременного и качественного проведения. Льготные кредиты – это один из тех инструментов, который позволяет нам закрыть все потребности. Мы благодарны Россельхозбанку за эту возможность», — отметил Виктор Никишин.



В целом по стране динамика выдачи средств на полевые работы со стороны РСХБ в 2025 году опережает прошлогодний период на 3,6%.



«РСХБ проводит активную работу по финансированию агропромышленного комплекса Тамбовской области. Кредитование сезонных работ является одним из приоритетов в деятельности Россельхозбанка, и 100% средств сейчас выдается аграриям по льготной ставке. Банк продолжает делать всё возможное, чтобы у аграриев было достаточно средств на самых доступных условиях», – подчеркнула директор Тамбовского филиала Елена Шарова.



Основная программа льготного кредитования, которая сейчас действует, — это 1969 (бывшая 1528/258). В текущем году действует минимальная ставка 8,3% по программе льготного кредитования для финансирования сезонно-полевых работ для всех категорий сельхозтоваропроизводителей.



Также РСХБ может предоставить средства на льготных условиях в рамках программы 1698 (для экспортёров) и в рамках программы 1967 (на цели развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий, социальных объектов и др.).



Аграрии могут подать заявку в офисах Россельхозбанка.



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Россельхозбанк (РСХБ) в 2025 году направил на поддержку сезонных работ в Тамбовской области 850 млн рублей. При этом 100% кредитов заемщики получили по льготной ставке. Малые формы хозяйствования (МФХ) получили от РСХБ 350 млн рублей, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.Одним из получателей поддержки стало хозяйство ООО «Надежда». Руководит предприятием почетный работник сельского хозяйства Виктор Никишин.Нынешнее ООО «Надежда» образовалось из фермерского (крестьянского) хозяйства Виктора Никишина, которое было организовано в 1991 году.— отметил Виктор Никишин.В целом по стране динамика выдачи средств на полевые работы со стороны РСХБ в 2025 году опережает прошлогодний период на 3,6%.– подчеркнула директор Тамбовского филиала Елена Шарова.Основная программа льготного кредитования, которая сейчас действует, — это 1969 (бывшая 1528/258). В текущем году действует минимальная ставка 8,3% по программе льготного кредитования для финансирования сезонно-полевых работ для всех категорий сельхозтоваропроизводителей.Также РСХБ может предоставить средства на льготных условиях в рамках программы 1698 (для экспортёров) и в рамках программы 1967 (на цели развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий, социальных объектов и др.).Аграрии могут подать заявку в офисах Россельхозбанка.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3Токен 2SDnjcDMqaC



