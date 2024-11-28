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РСХБ представил инструменты поддержки АПК на Дне работника сельского хозяйства Тамбовской области
Вчера, 17:17
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29 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Специалисты сферы животноводства, труженики полей, технологи, работники производства: аграриев и промышленников перерабатывающей отрасли региона чествовали в торжественной обстановке Правительства Тамбовской области.
На выставочном стенде Россельхозбанка посетители выставки ознакомились с проектами и инструментами поддержки аграриев, реализуемых банком. В их числе реализация четвертой волны образовательного проекта «Школа фермера» в Тамбовской области, развитие образовательного проекта «Агроклассы». Кроме этого, специалисты Россельхозбанка на выставочной зоне отвечали на вопросы о программах кредитования, карточных продуктах для бизнеса, новинках цифровых платформ.
«Финансовая поддержка АПК традиционно остается основным направлением деятельности Россельхозбанка. При этом, сегодня мы комплексно подходим к инструментам развития и поддержки агропромышленного комплекса, развивая цифровые сервисы экосистемы Свое», – отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.
С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области 15,7 млрд рублей. Из них более 90% средств выдано на самых благоприятных для аграриев условиях – льготной ставке.
Из общего объема финансирования АПК порядка 9,9 млрд рублей направлено на поддержку крупного бизнеса, порядка 5,8 млрд рублей – на поддержку среднего, малого и микробизнеса.
11,8 млрд рублей из общего объема РСХБ направил на финансирование сезонных работ. Из них малые формы хозяйствования получили 1 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата прошлого года.
Кредитные программы, которые предлагает РСХБ, позволяют аграриям обеспечить материально-техническую базу для эффективного развития хозяйств: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, технику и запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.
Руководствуясь потребностями и пожеланиями своих клиентов, РСХБ постоянно совершенствует линейку кредитных продуктов. Сегодня РСХБ предлагает множество программ, которые могут заинтересовать аграриев как в плане развития своих предприятий, так и в плане реализации произведенной продукции.
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