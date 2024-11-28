РСХБ представил инструменты поддержки АПК на Дне работника сельского хозяйства Тамбовской области Комментариев: 0



На выставочном стенде Россельхозбанка посетители выставки ознакомились с проектами и инструментами поддержки аграриев, реализуемых банком. В их числе реализация четвертой волны образовательного проекта «Школа фермера» в Тамбовской области, развитие образовательного проекта «Агроклассы». Кроме этого, специалисты Россельхозбанка на выставочной зоне отвечали на вопросы о программах кредитования, карточных продуктах для бизнеса, новинках цифровых платформ.



«Финансовая поддержка АПК традиционно остается основным направлением деятельности Россельхозбанка. При этом, сегодня мы комплексно подходим к инструментам развития и поддержки агропромышленного комплекса, развивая цифровые сервисы экосистемы Свое», – отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.



С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области 15,7 млрд рублей. Из них более 90% средств выдано на самых благоприятных для аграриев условиях – льготной ставке.



Из общего объема финансирования АПК порядка 9,9 млрд рублей направлено на поддержку крупного бизнеса, порядка 5,8 млрд рублей – на поддержку среднего, малого и микробизнеса.



11,8 млрд рублей из общего объема РСХБ направил на финансирование сезонных работ. Из них малые формы хозяйствования получили 1 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата прошлого года.



Кредитные программы, которые предлагает РСХБ, позволяют аграриям обеспечить материально-техническую базу для эффективного развития хозяйств: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, технику и запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.



Руководствуясь потребностями и пожеланиями своих клиентов, РСХБ постоянно совершенствует линейку кредитных продуктов. Сегодня РСХБ предлагает множество программ, которые могут заинтересовать аграриев как в плане развития своих предприятий, так и в плане реализации произведенной продукции.



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2SDnjcr52dh 29 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Специалисты сферы животноводства, труженики полей, технологи, работники производства: аграриев и промышленников перерабатывающей отрасли региона чествовали в торжественной обстановке Правительства Тамбовской области.На выставочном стенде Россельхозбанка посетители выставки ознакомились с проектами и инструментами поддержки аграриев, реализуемых банком. В их числе реализация четвертой волны образовательного проекта «Школа фермера» в Тамбовской области, развитие образовательного проекта «Агроклассы». Кроме этого, специалисты Россельхозбанка на выставочной зоне отвечали на вопросы о программах кредитования, карточных продуктах для бизнеса, новинках цифровых платформ.– отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области 15,7 млрд рублей. Из них более 90% средств выдано на самых благоприятных для аграриев условиях – льготной ставке.Из общего объема финансирования АПК порядка 9,9 млрд рублей направлено на поддержку крупного бизнеса, порядка 5,8 млрд рублей – на поддержку среднего, малого и микробизнеса.11,8 млрд рублей из общего объема РСХБ направил на финансирование сезонных работ. Из них малые формы хозяйствования получили 1 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата прошлого года.Кредитные программы, которые предлагает РСХБ, позволяют аграриям обеспечить материально-техническую базу для эффективного развития хозяйств: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, технику и запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.Руководствуясь потребностями и пожеланиями своих клиентов, РСХБ постоянно совершенствует линейку кредитных продуктов. Сегодня РСХБ предлагает множество программ, которые могут заинтересовать аграриев как в плане развития своих предприятий, так и в плане реализации произведенной продукции.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 32SDnjcr52dh



