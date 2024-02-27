|
Россельхозбанк направил на поддержку малого и среднего бизнеса Тамбовской области порядка 5 млрд рублей
Вчера, 19:38
Комментариев: 0
Версия для печати
В Москве состоялся юбилейный – 35-й – съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). Фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в том числе и нашего региона. Мероприятие помогло обсудить важнейшие аспекты деятельности фермеров, среди которых и потребности в поддержке.
«В партнерстве с Россельхозбанком мы решаем общие задачи по поддержке фермерства на селе. Уверена, что мы и дальше будем развивать и поддерживать взаимодействие в интересах укрепления продовольственной безопасности нашей страны», - отметила председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий.
«АККОР и Россельхозбанк – стратегические партнеры, которых объединяют общие задачи по развитию сельского хозяйства. Благодаря совместной работе банк обеспечивает максимально эффективные предложения для сельхозпроизводителей и оказывает всестороннюю поддержку аграриям», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
Объем финансирования предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства за 2023 год составил порядка 5 млрд рублей, 100% которых было выдано по льготной ставке. Из совокупного объёма выдач более 3,2 млрд рублей пошли на проведение сезонных работ.
В дополнение к финансовой поддержке РСХБ помогает фермерам в продвижении их продукции через интернет с помощью маркетплейса Своё Родное и на мини-ярмарках «Вкусная пятница». В нашем регионе Своим Родным пользуются уже более 100 фермеров, состоялось уже порядка 200 «Вкусных пятниц».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.
2SDnjcyuBYL
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.