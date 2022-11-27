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«Стратегические партнеры»: Россельхозбанк провел встречу с членами АККОР Тамбовской области
Сегодня, 12:28
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В Тамбовском филиале Россельхозбанка прошла встреча членов региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и руководства филиала.
В мероприятии приняли участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова, председатель АККОР Тамбовской области
Татьяна Передерий, главы КФХ, члены АККОР и клиенты банка.
Елена Шарова, выступая с приветственным словом, особо отметила значимость многолетнего сотрудничества Россельхозбанка и Ассоциации с целью эффективной реализации государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
«Сотрудничество с региональным отделением Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России помогает нам осуществлять эффективную финансовую поддержку аграриев. Такие встречи позволяют нам находиться в тесном взаимодействии и понимать все актуальные потребности фермеров», - отметила Елена Шарова.
В свою очередь, Татьяна Передерий подчеркнула, что взаимодействие с банком установилось на системной основе: все вопросы решаются оперативно.
«АККОР и Россельхозбанк – стратегические партнеры, которых объединяют общие задачи по поддержке российского фермерского движения. Мы высоко ценим наше тесное и продуктивное взаимодействие. Благодаря сегодняшней встрече, члены АККОР получили много полезной информации, которая поможет им в дальнейшем», - подчеркнула Татьяна Передерий.
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