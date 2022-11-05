Россельхозбанк в Тамбове выступил на Аграрном экономическом форуме «Россия: продовольственная безопасность» Комментариев: 0



На форуме участники обсудили экономические драйверы технологического развития АПК, продовольственную безопасность аграрной и экономической политики регионов, риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности.



Елена Шарова выступила с докладом о кредитовании сельхозпроизводителей. Так, с начала 2022 года банк выдал тамбовским аграриям 8,6 рублей, из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке. Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.



В целом по стране банк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке.

«Россельхозбанк продолжает наращивать объемы кредитования АПК, делая ставку на проекты, нацеленные на реализацию программы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности России. Задача банка по поддержке фермерского сообщества сейчас актуальна как никогда. РСХБ и дальше будет оказывать сельхозпроизводителям как финансовую, так и нефинансовую поддержку», - отметила Елена Шарова.



Эксперты также рассмотрели научный потенциал Тамбовской области в решении задач продовольственной безопасности, финансовое обеспечение и поддержку сельхозпроизводителей, импортозамещение в аграрном секторе.



Форум организовали Правительство Тамбовской области, Державинский университет, Тамбовское региональное отделение Вольного экономического общества России и Мичуринский государственный аграрный университет.



Фото взято из shutterstock



Реклама. АО «Россельхозбанк»



Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015



ИНН 7725114488

ОГРН 1027700342890

Юридический адрес:



119034, Россия, г. Москва, Гагаринский пер., д.3. В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина состоялся Аграрный экономический форум «Россия: продовольственная безопасность». Форум прошел в рамках IV Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022). В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.На форуме участники обсудили экономические драйверы технологического развития АПК, продовольственную безопасность аграрной и экономической политики регионов, риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности.Елена Шарова выступила с докладом о кредитовании сельхозпроизводителей. Так, с начала 2022 года банк выдал тамбовским аграриям 8,6 рублей, из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке. Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.В целом по стране банк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке.«Россельхозбанк продолжает наращивать объемы кредитования АПК, делая ставку на проекты, нацеленные на реализацию программы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности России. Задача банка по поддержке фермерского сообщества сейчас актуальна как никогда. РСХБ и дальше будет оказывать сельхозпроизводителям как финансовую, так и нефинансовую поддержку», - отметила Елена Шарова.Эксперты также рассмотрели научный потенциал Тамбовской области в решении задач продовольственной безопасности, финансовое обеспечение и поддержку сельхозпроизводителей, импортозамещение в аграрном секторе.Форум организовали Правительство Тамбовской области, Державинский университет, Тамбовское региональное отделение Вольного экономического общества России и Мичуринский государственный аграрный университет.Фото взято из shutterstockРеклама. АО «Россельхозбанк»Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015ИНН 7725114488ОГРН 1027700342890Юридический адрес:119034, Россия, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.



