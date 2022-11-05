|
Россельхозбанк в Тамбове выступил на Аграрном экономическом форуме «Россия: продовольственная безопасность»
Сегодня, 09:59
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина состоялся Аграрный экономический форум «Россия: продовольственная безопасность». Форум прошел в рамках IV Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022). В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
На форуме участники обсудили экономические драйверы технологического развития АПК, продовольственную безопасность аграрной и экономической политики регионов, риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности.
Елена Шарова выступила с докладом о кредитовании сельхозпроизводителей. Так, с начала 2022 года банк выдал тамбовским аграриям 8,6 рублей, из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке. Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.
В целом по стране банк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке.
«Россельхозбанк продолжает наращивать объемы кредитования АПК, делая ставку на проекты, нацеленные на реализацию программы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности России. Задача банка по поддержке фермерского сообщества сейчас актуальна как никогда. РСХБ и дальше будет оказывать сельхозпроизводителям как финансовую, так и нефинансовую поддержку», - отметила Елена Шарова.
Эксперты также рассмотрели научный потенциал Тамбовской области в решении задач продовольственной безопасности, финансовое обеспечение и поддержку сельхозпроизводителей, импортозамещение в аграрном секторе.
Форум организовали Правительство Тамбовской области, Державинский университет, Тамбовское региональное отделение Вольного экономического общества России и Мичуринский государственный аграрный университет.
Фото взято из shutterstock
Реклама. АО «Россельхозбанк»
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015
ИНН 7725114488
ОГРН 1027700342890
Юридический адрес:
119034, Россия, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.