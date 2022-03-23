Россельхозбанк направил 2,7 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области в 2022 году Комментариев: 0



«Россия уже давно и полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. Это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло. Отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев», – сказал Дмитрий Патрушев.



Аграрно-промышленный комплекс традиционно был и остается основой экономики Тамбовской области. Именно в этом секторе регион занимает лидирующие позиции, активно развиваясь и продвигая свою продукцию на российский рынок и за его пределы.

Одним из ключевых направлений финансирования со стороны Тамбовского регионального филиала традиционно стало выделение средств на проведение полевых работ, что составило 63% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам-представителям АПК. На инвестиционные цели, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, приходится 37%.



«Тамбовщина – регион, где хорошо развито сельское хозяйство. Труд каждого работника отрасли — это вклад не только в развитие региона, но и в продовольственную безопасность России. Агропром Тамбовской области производит качественные продукты, которые известны по всей России. Точечное земледелие, роботизированные фермы, Big Data и другие современные технологии, которые позволят успешно конкурировать не только с российскими регионами, но и с зарубежными производителями. Мы намерены сделать все возможное, чтобы агропромышленный комплекс на территории региона активно рос и развивался, а у нас появлялось все больше поводов для гордости», - отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.



«Импортозамещение на рынке продовольствия должно быть максимальным, поэтому Россельхозбанк принимает активно поддерживает сельское хозяйство. Наши аграрии уже добились больших результатов в деле повышения продовольственной безопасности страны, и наша задача - не снижать темпов работы», - прокомментировала директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



Сегодня Россельхозбанк является не только опорным банком АПК, но и одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В нашем регионе присутствие банка обеспечено 21 точкой продаж.



На правах рекламы Несмотря на ажиотаж и повышенный спрос на ряд товаров, на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов питания, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В Тамбовской области добиваться высоких результатов и вносить свой вклад в продовольственную безопасность страны аграриям помогает Россельхозбанк, который с начала года предоставил им 2,7 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей, то есть 55,6%, заемщики получили по льготной ставке., – сказал Дмитрий Патрушев.Аграрно-промышленный комплекс традиционно был и остается основой экономики Тамбовской области. Именно в этом секторе регион занимает лидирующие позиции, активно развиваясь и продвигая свою продукцию на российский рынок и за его пределы.Одним из ключевых направлений финансирования со стороны Тамбовского регионального филиала традиционно стало выделение средств на проведение полевых работ, что составило 63% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам-представителям АПК. На инвестиционные цели, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, приходится 37%.- отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.прокомментировала директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Сегодня Россельхозбанк является не только опорным банком АПК, но и одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В нашем регионе присутствие банка обеспечено 21 точкой продаж.На правах рекламы



