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Тамбовские аграрии получили свыше 80% средств от РСХБ на сезонные работы по льготной ставке

Сегодня, 11:49
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Тамбовские аграрии получили свыше 80% средств от РСХБ на сезонные работы по льготной ставкеВ 2022 году Тамбовский филиал Россельхозбанка прокредитовал аграриев региона на сезонно-полевые работы на сумму более 2,7 млрд рублей. Свыше 80% кредитов были выданы по льготным условиям по ставке не выше 5%. Одним из получателей поддержки стало хозяйство «Агрострой М», один из лидеров сельского хозяйства Моршанского района.

«Агрострой М» производит яровую и озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох и подсолнечник. Руководит предприятием Владимир Александрович Харюткин.

Сельхозпредприятие было организовано в 2012 году на базе бывшего СХПК «Вановский» и показывает стабильные высокие результаты. Будучи опытным предпринимателем, Владимир Харюткин в сельском хозяйстве работает увлеченно и с прибылью.
«Сложно было на этапе становления, тогда держались на кредитах. Решить финансовый вопрос тогда и сейчас помогает Россельхозбанк, за это отдельная благодарность всему коллективу банка», - комментирует Владимир Харюткин.

За 2021 год Тамбовский филиал РСХБ предоставил агропромышленному комплексу региона 25 млрд рублей кредитных средств (из них 15 млрд рублей — по льготной ставке), увеличив выдачи на 3,3 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Объем кредитования на сезонные работы за 2021 год превысил показатели 2020 года более чем на 40% и составил порядка 13,2 млрд рублей.

В целом по России в 2021 году Россельхозбанк профинансировал агропромышленный комплекс страны на рекордные 1,7 трлн рублей. Помимо 1,3 трлн рублей для крупных предприятий банк поддержал средний, малый и микробизнес на 242,6 млрд рублей, жителей сельских территорий – на 152,9 млрд рублей.

«Россельхозбанк последовательно совершенствует условия и процедуру кредитования сезонных работ. Среди преимуществ кредитных продуктов банка — гибкий подход к обеспечению, конкурентоспособные процентные ставки. Все кредитные продукты разработаны с учетом потребностей и специфики сегмента», - отметила директор филиала Елена Шарова.
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