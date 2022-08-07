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» » С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк выдал на льготных условиях

С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк выдал на льготных условиях

Сегодня, 10:58
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С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк выдал на льготных условияхВ 2022 году Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 958 млрд рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период 2021 года. Из них 356 млрд рублей, или 37,2%, заемщики получили по льготной ставке. За этот же период количество экспортно ориентированных компаний АПК, обсуживающихся в Россельхозбанке, выросло на 16% до 1621.

От своевременного и доступного кредитования посевной зависит успех всего аграрного сезона и наличие продуктов на столах россиян.

Россельхозбанк увеличил объём льготного кредитования сезонных работ на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 292,4 млрд рублей. Общий прирост финансовой поддержки на эту цель составил более 21,5% до 427,7 млрд рублей. Таким образом, 2/3 средств на посевную аграрии получили на самых выгодных для себя условиях.

С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк выдал на льготных условиях


В 20 регионах доля РСХБ в финансировании сезонных работ превышает 90%.

В текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса в АПК на 14,0% до 772,6 млрд рублей, среднего, малого и микробизнеса – на 8,6% до 160,6 млрд рублей.
Выдачи средств жителям сельских территорий составили 24,4 млрд рублей.

Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств.

В 2022 году банк также усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 360,4 млрд рублей (+35,0% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось на 16% за год до 1621 юридических лиц/групп компаний.

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