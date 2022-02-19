Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров Комментариев: 0



Одним из центральных событий съезда стало выступление Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова. В 2021 году РСХБ прокредитовал фермеров на 102 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Борис Листов подчеркнул, что пожелания фермеров – основа для доработки продуктовой линейки и сервисов Банка.



«Я регулярно встречаюсь с руководителями и сотрудниками фермерских хозяйств. Это позволяет оперативно получать обратную связь от фермеров и быстро реагировать на ваши запросы. Одним из главных итогов такого диалога стало новое современное ДБО для юридических лиц. Сегодня я рад объявить, что мы запускаем это приложение – Свой Бизнес. Теперь вне зависимости от местонахождения вы сможете совершать все основные операции со смартфона. Без преувеличения могу сказать, что фермеры выступили соавторами данного продукта, определив необходимый функционал и приняв участие в тестировании ДБО», – отметил Борис Листов.



Глава РСХБ подчеркнул, что банк целенаправленно разрабатывает и внедряет комплекс мер и инструментов, которые призваны сделать работу фермеров более эффективной, а необходимые им ресурсы доступнее.



«Задача Россельхозбанка – чтобы у фермеров было не только минимально необходимое, но и максимально возможное. Крупные агрокомплексы имеют свои научно-исследовательские центры и ИТ-подразделения, которые следят за новыми трендами. У фермеров такой инфраструктуры нет. Поэтому Россельхозбанк взял решение этой задачи на себя. Наши цифровые платформы Своё Фермерство, Своё Родное, Я в Агро позволяют значительно упростить процессы закупок, снабжения, выхода на рынок, подбора и обучения специалистов», – добавил Борис Листов.



Однако, по его словам, любые технологии бессмысленны, если нет специалистов, которые знают, как с ними обращаться. «Понимая, что на фермера не работает кадровое агентство, мы решили взять роль по развитию кадрового потенциала на себя», – отметил глава Россельхозбанка.



С этой целью была открыта «Школа фермера», где обучают всему, что необходимо для старта и развития агробизнеса. В прошлом году «Школа Фермера» заработала в 50 регионах и выпустила почти 2000 специалистов. В этом году «Школа фермера» охватит почти все субъекты РФ и станет Всероссийским образовательным проектом. Кроме того, банк поддерживает специальными стипендиями наиболее талантливых студентов агровузов.



После выступления Бориса Листова фермеры выразили благодарность за запуск «Школы фермера» и приложения Своё Родное. По их словам, образовательный проект и маркетплейс помогают качественно улучшить бизнес.



«Фермер сегодня – центр сельского развития, опора села. Фермеры трудятся во всех сферах агропромышленного комплекса Тамбовской области. Они активно внедряют передовые технологии, расширяют площади сельхозугодий, увеличивают объемы производства, выпускают продукцию, которая пользуется большим спросом. Мы благодарны нашим основным партнерам, одним из которых является Россельхозбанк. Особенно хочу поблагодарить за проект «Школа фермера», который позволил расширить свои знания, приобрести теоретическую и практическую подготовку и избежать многих ошибок», – отметила председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий.



«Россельхозбанк стремится во всем поддерживать аграриев и предоставляет клиентам широкую линейку продуктов. Мы внедряем передовые цифровые технологии и одновременно поддерживаем доступность нашей региональной сети, чтобы предоставлять наши продукты и сервисы в режиме 24/7 во всех уголках страны», – добавила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.



На правах рекламы В Москве завершился 33-й съезд АККОР. Представители фермерских хозяйств, государственных органов власти и бизнес-структур обменялись мнениями по актуальным вопросам развития АПК. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Одним из центральных событий съезда стало выступление Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова. В 2021 году РСХБ прокредитовал фермеров на 102 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Борис Листов подчеркнул, что пожелания фермеров – основа для доработки продуктовой линейки и сервисов Банка.– отметил Борис Листов.Глава РСХБ подчеркнул, что банк целенаправленно разрабатывает и внедряет комплекс мер и инструментов, которые призваны сделать работу фермеров более эффективной, а необходимые им ресурсы доступнее.– добавил Борис Листов.Однако, по его словам, любые технологии бессмысленны, если нет специалистов, которые знают, как с ними обращаться. «отметил глава Россельхозбанка.С этой целью была открыта «Школа фермера», где обучают всему, что необходимо для старта и развития агробизнеса. В прошлом году «Школа Фермера» заработала в 50 регионах и выпустила почти 2000 специалистов. В этом году «Школа фермера» охватит почти все субъекты РФ и станет Всероссийским образовательным проектом. Кроме того, банк поддерживает специальными стипендиями наиболее талантливых студентов агровузов.После выступления Бориса Листова фермеры выразили благодарность за запуск «Школы фермера» и приложения Своё Родное. По их словам, образовательный проект и маркетплейс помогают качественно улучшить бизнес.отметила председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий.– добавила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.На правах рекламы



