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Жители Солдатской Духовки добиваются свободного доступа к пруду
Вчера, 10:30
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В селе Солдатская Духовка продолжается конфликт вокруг местного пруда. По словам жителей и администрации Тамбовского муниципального округа, привычный доступ к водоёму оказался ограничен.
Арендатор пруда установил шлагбаумы, которые перекрыли проезд к воде. После предписания о демонтаже ограждений он не стал их убирать и обратился в суд, чтобы оспорить действия администрации.
«Жители должны иметь возможность пользоваться прудом так, как привыкли на протяжении многих лет», — сказал глава Тамбовского муниципального округа Александр Орионов.
Напомним, в конце июня министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов и Александр Орионов выезжали на место после многочисленных жалоб жителей. Во время осмотра были зафиксированы незаконно установленные шлагбаумы, перекрывшие проезд к водоёму.
Также специалисты обратили внимание на спиленные деревья в акватории и неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений. Это может создать проблемы при прохождении паводка.
Кроме того, заявлялось о намерении провести отбор проб воды, чтобы оценить возможный экологический ущерб. В администрации округа ранее сообщали, что если предписание о демонтаже ограждений не будет исполнено, к решению вопроса привлекут правоохранительные органы.
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