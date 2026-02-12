Под Тамбовом расчистят Цну перед паводком: плавучий остров растянулся на полкилометра Комментариев: 0



В обсуждении приняли участие заместитель главы региона Евгений Зименко, министр экологии и природных ресурсов области Дмитрий Сомов, временно исполняющий полномочия главы округа Александр Орионов и представители местной администрации.



По словам Евгения Зименко, проблема существует не первый год.



— Участок реки здесь неглубокий, течение слабое. К концу сезона островки не проходят дальше по руслу, а сбиваются в один большой массив, который мешает воде свободно течь, — отметил он.



Ранее местные власти уже пытались расчистить участок с помощью экскаватора. Однако для предотвращения повторного образования затора нужно было в течение всего лета контролировать ситуацию и периодически поднимать мост, чтобы пропускать растительность. Эти меры не были организованы.



Сейчас камышовый остров растянулся примерно на 500 метров. Чтобы избежать подтопления прилегающих территорий в период половодья, будет привлечена спецтехника. Планируется прорыть дополнительный канал вдоль берега, который позволит воде свободно пройти по руслу.



Работы займут от пяти до десяти дней. По поручению замглавы региона до 1 марта администрация округа совместно с профильным министерством подготовит план действий и смету.



