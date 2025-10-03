|
В Тамбовской области начался пуск тепла в жилые дома: проблемы остаются в Котовске
Вчера, 12:34
Комментариев: 0
Во всех 17 муниципалитетах Тамбовской области, где есть жилой фонд с централизованным отоплением, начался пуск тепла. Об этом сообщил заместитель главы региона Евгений Зименко.
По его словам, самым проблемным муниципалитетом остаётся Котовск. Здесь тепло уже подано в школы, детские сады и медицинские учреждения, однако многоквартирные дома начали подключать только 3 октября. Всего в городе предстоит запустить отопление в 227 домов.
С 22 сентября представители Верхне-Донского управления Ростехнадзора проводят проверки готовности муниципальных образований к отопительному сезону. У местных властей ещё есть время завершить ремонтные работы и получить паспорта готовности.
Напомним, в прошлом году без таких паспортов остались Тамбов, Мичуринск, Котовск, а также Первомайский и Тамбовский округа.
«Евгений Алексеевич Первышов подчеркнул, что для успешного прохождения осенне-зимнего сезона имеет важное значение получение муниципальными образованиями паспортов готовности к отопительному периоду. В связи с этим на контроле остаётся ситуация в Тамбове, Мичуринске и Котовске, а также в Первомайском и Тамбовском округах. Главы муниципалитетов несут личную ответственность за своевременное получение паспортов готовности, лично обращаясь в Ростехнадзор», — отметил Евгений Зименко.
