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Завершается подготовка к отопительному сезону
В Тамбовской области планируется провести анализ готовности систем к предстоящему отопительному сезону. По результатам этой проверки, организации, занимающиеся теплоснабжением, а также местные власти, будут выдавать паспорта, подтверждающие готовность к зимнему периоду.
Задачу выдачи паспортов по готовности к зиме возьмет на себя Верхне-Донское управление Ростехнадзора. Планируется провести проверочные мероприятия в период с 25 сентября по 22 октября. Дедлайн для получения паспортов муниципалитетами установлен до 15 ноября. Перед этим, паспорта должны будут получить потребители тепловой энергии (до 15 сентября), а теплоснабжающим и теплосетевым организациям следует сделать это до 1 ноября.
Те населенные пункты и административные районы, которые не успеют получить паспорта о готовности, обязаны продолжить свои усилия по подготовке к отопительному сезону и устранению замечаний. После этого будет проведена повторная проверка. При положительном решении комиссии специалистов будет выдано повторное подтверждение о готовности к отопительному периоду, но паспорт на текущий отопительный период будет не выдаваться.
Фото: https://augustnews.ru/
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В Тамбовской области планируется провести анализ готовности систем к предстоящему отопительному сезону. По результатам этой проверки, организации, занимающиеся теплоснабжением, а также местные власти, будут выдавать паспорта, подтверждающие готовность к зимнему периоду.
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