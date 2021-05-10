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В Тамбовской области началась подготовка к отопительному сезону
В Тамбовской области дан старт к подготовке к отопительному сезону. До 15 мая в муниципальных образованиях области должны провести обследование технического состояния объектов жизнеобеспечения, определить объем предстоящих работ. До 1 июня утвердить мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
Все ремонтные и подготовительные работы необходимо завершить до 1 октября. Особое внимание со стороны надзорных ведомств будет уделено городу Тамбову.
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В Тамбовской области дан старт к подготовке к отопительному сезону. До 15 мая в муниципальных образованиях области должны провести обследование технического состояния объектов жизнеобеспечения, определить объем предстоящих работ.
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