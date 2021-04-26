|
|
В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону
В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону, из-за этого горожан ждет отключение горячего водоснабжения. Начала плановых отключений стартует с 4 мая с севера областного центра. При этом в администрации города поручили скорректировать график гидравлических испытаний и перенести их старт.
Первые этапы будут связаны с гидравлическими испытаниями для выявления ветхих участков и проведения ремонтных работ до нового отопительного сезона.
Фото: Анна Беркетова
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Инжавинского района, которого обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не
В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону, из-за этого горожан ждет отключение горячего водоснабжения.
Футбольный клуб «Тамбов» готовится к трем заключительным матчам в сезоне Российской Премьер-лиги.
24 апреля 2021 г. в Моршанском спортивном комплексе «Дельфин» прошёл турнир по волейболу, посвящённый 36-летию подвига командира группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения Кузнецова Николая Анатольевича.
В Тамбовском районе в пос. Строитель произошло ЧП - из окна квартиры на 4 этаже пятиэтажного дома выпал 5-летний мальчик. К счастью ребенок жив, доставлен в больницу для лечения.
Сегодня конкурс на главу города Тамбова признан несостоявшимся из-за выбытия всех кандидатов.
Сегодня глава администрации Тамбовской области отмечает юбилейный день рождения – Александру Никитину исполнилось 45 лет. Глава администрации Тамбовской области с 22 сентября 2015, ранее возглавлял Тамбовскую областную Думу.
Начавшаяся рабочая неделя будет прохладной.
У избирателей Тамбовской области теперь есть возможность принять участие в уникальном эксперименте – дистанционном электронном голосовании. Для этого нужно иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги».
24 апреля в Подмосковье завершился первый этап XVIII съезда КПРФ. В руководящие органы избрано 364 человека, в том числе от Тамбовской области в состав ЦК КПРФ руководитель регионального партийного отделения Андрей Жидков, кандидатами в члены центрального комитета секретари Тамбовского ОК КПРФ
Вчера в городе Тамбове на пересечении улиц Советская и Октябрьская столкнулось два легковых автомобиля.
В 2013 году жилой дом № 8 по ул. Кирпичная в городе Котовске был признан аварийным, с тех пор местные жители добиваются от властей расселения.
Сегодня в городе Тамбове, несмотря на пасмурную погоду и временами проливной дождь, прошел традиционный субботник на р. Студенец.
Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника моршанского исправительного учреждения, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 25 тыс. рублей.
На следующей неделе жителей Тамбовской области ждет прохладная погода - по ночам столбик термометра может опускаться до 0 градусов тепла.
АО «ТКС» продолжает восстанавливать благоустройство по ул. Гастелло в городе Тамбове после реконструкции участка канализационного коллектора. Работы должны были завершить еще несколько месяцев назад, потом городские власти продлили срок до 15 апреля и снова водоканал не смог их закончить.
На 28 апреля на 18.30 в городе Тамбове в сквере «Театральный» (напротив «Московского детского мира») запланирована акция в формате встречи с депутатами от КПРФ под девизом: «Городскую власть к ответу».
На уровне законодательного собрания ускорят работу по восстановлению границ станции Рада, которая в настоящее время относится к Рассказовскому району, хотя фактически располагается на территории Тамбовского района, в двух километрах от пос. Новая Ляда.
Сотрудники полиции выяснили, кто осквернил государственный флаг страны на набережной в городе Тамбове.
В деревне Красненькая Тамбовского района на 2 425 учеников планируют построить школу за 1,7 млрд рублей.
До настоящего момента конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова не раскрыла список претендентов на высшую должность в муниципальном образовании. Прием документов закончился 20 апреля, конкурс назначен на 27 апреля 2021 года.