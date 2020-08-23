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В Тамбове подготовка к отопительному сезону идёт полным ходом
Сегодня, 08:52
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В настоящее время поставщики коммунальных ресурсов продолжают подготовку к отопительному сезону 2020-2021 гг. В городе Тамбове проводится замена участка на Покровской, 3А, где запитан тепловой пункт, несколько жилых домов и Покровская ЦРБ. Трубам, которые находились здесь раньше, почти 30 лет.
Продолжается реконструкция квартальных сетей в границах улиц Жуковского, Колхозной и Карла Маркса. Необходимо будет заменить 5 км теплосетей от ул. Карла Маркса до Рязанской.
По данным управляющих компаний в рамках подготовки внутренних систем отопления к эксплуатации в отопительный период выполнена промывка и опрессовка в 987 многоквартирных домах.
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