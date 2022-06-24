Тамбовчане обеспокоены качеством подготовки города к отопительному сезону Комментариев: 0



Руководитель профильного комитета администрации в своем выступлении по теме отметил, что для получения паспорта управляющие компании должны провести подготовку, соответствующую 12 критериям. Если эти требования не выполнены, то паспорт выдан не будет. Так, в прошлом году не получили разрешающий документ две управляющие компании.



На вопрос Александрова, насколько досконально городскими чиновниками проводится проверка подготовки управляющими компаниями жилого фонда к отопительному сезону, ему ответили, что исходя из возможностей администрации.



Депутат привел конкретный пример, что ранее к нему обратились жильцы дома №24 по улице Пионерской, где администрация города Тамбова в 2021 году выдала управляющей компании ООО «ЖК ТИС» без законных на то оснований паспорт готовности к зимнему периоду. Проверка жилнадзора показала, что в многоквартирном доме №24 по улице Пионерской при подготовке к отопительному сезону 2021/2022 не проводилась промывка внутренней системы теплоснабжения, а также гидравлические испытания, что было зафиксировано в протоколе об административном правонарушении. Материалы дела передали в суд.



В ответ на его реплику отдельные депутаты начали защищать администрацию, заявляя, что контроль за работой управляющих организаций — не только право, но и обязанность граждан, что порой именно по вине самих жильцов у них в домах возникают проблемы.



«Никто не спорит, что жильцы должны проявлять активность, как, впрочем, и чиновники должны качественно выполнять свою работу, чтобы потом нерадивые управляющие компании не прикрывались администрацией. На суде о привлечении к административной ответственности представитель «ЖК ТИС» заявил, что подготовку дома к отопительному сезону они провели в полном объеме, поскольку администрация города Тамбова им выдала паспорт готовности. Верх цинизма просто!», - считает Артем Александров. На прошедшем заседании комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ депутаты рассмотрели вопрос о работе городского жилищного коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021/2022 года. Среди прочего председатель комитета Артем Александров поднял тему выдачи паспортов готовности управляющим компаниям.Руководитель профильного комитета администрации в своем выступлении по теме отметил, что для получения паспорта управляющие компании должны провести подготовку, соответствующую 12 критериям. Если эти требования не выполнены, то паспорт выдан не будет. Так, в прошлом году не получили разрешающий документ две управляющие компании.На вопрос Александрова, насколько досконально городскими чиновниками проводится проверка подготовки управляющими компаниями жилого фонда к отопительному сезону, ему ответили, что исходя из возможностей администрации.Депутат привел конкретный пример, что ранее к нему обратились жильцы дома №24 по улице Пионерской, где администрация города Тамбова в 2021 году выдала управляющей компании ООО «ЖК ТИС» без законных на то оснований паспорт готовности к зимнему периоду. Проверка жилнадзора показала, что в многоквартирном доме №24 по улице Пионерской при подготовке к отопительному сезону 2021/2022 не проводилась промывка внутренней системы теплоснабжения, а также гидравлические испытания, что было зафиксировано в протоколе об административном правонарушении. Материалы дела передали в суд.В ответ на его реплику отдельные депутаты начали защищать администрацию, заявляя, что контроль за работой управляющих организаций — не только право, но и обязанность граждан, что порой именно по вине самих жильцов у них в домах возникают проблемы.- считает Артем Александров.



