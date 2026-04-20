Суд обязал подрядчика устранить дефекты дорог в микрорайоне Майский



Как установлено в ходе прокурорской проверки, на ряде участков выявлены дефекты дорожного покрытия. Так, на улице Сторожевой зафиксирована просадка полотна протяжённостью около 30 метров, а также образование сетки трещин. На улице Тамбовские зори обнаружены раскрытие трещин на осевом шве и частичное разрушение тротуара.



По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в рамках гарантийных обязательств. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.



Ответчиком по делу выступает генеральный директор ООО «Тамбовстроймеханизация» Александр Котельников. Контракт на строительство инфраструктуры был заключён с региональным министерством градостроительства и архитектуры на сумму 307,6 млн рублей, впоследствии она была снижена до 290,5 млн рублей.



Ситуация вокруг компании осложняется рядом других судебных разбирательств. В настоящее время в Советском районном суде Тамбова рассматривается уголовное дело в отношении Котельникова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По решению Ленинского районного суда он был помещён в СИЗО.



Кроме того, Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск администрации Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация» на сумму 52,7 млн рублей. Требования связаны с неисполнением условий контракта на строительство автодороги в индустриальном парке «Котовск».



Компания также находится в процедуре банкротства, инициированной Федеральной налоговой службой.



Учредителем ООО «Тамбовстроймеханизация» является Мурат Габуев — брат бывшего вице-губернатора Тамбовской области Арсена Габуева. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по делу о неуплате налогов, однако после возмещения ущерба дело было прекращено. Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд добилась исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту на строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Майский.




