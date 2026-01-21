Тамбов-информ - новости Тамбова и области

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

«Автодор-Тамбов» не удалось оспорить включение в чёрный список подрядчиков

«Автодор-Тамбов» не удалось оспорить включение в чёрный список подрядчиков

Сегодня, 11:45
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Автодор-Тамбов» в споре с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы и подтвердил законность включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Решение УФАС было принято после одностороннего расторжения крупного госконтракта областным министерством градостроительства и архитектуры.

Контракт, заключённый в декабре 2022 года, предусматривал строительство дорог и инженерной инфраструктуры для участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для льготных категорий граждан. Работы должны были быть выполнены в том числе в микрорайоне «Вернадский-2». Стоимость контракта после корректировок превышала 244 млн руб., однако фактически подрядчик выполнил работ лишь на 7,5 млн руб., несмотря на полученный аванс свыше 203 млн руб.

Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, указав на серьёзный срыв сроков и многочисленные дефекты. Среди них — проблемы с качеством дорожного покрытия, нарушенные уклоны, недостаточное уплотнение конструктивных слоёв и ненадлежащая организация строительной площадки.

Суд напомнил, что ранее уже признавал односторонний отказ заказчика обоснованным. Тогда было установлено, что просрочка выполнения работ составила почти год, а подрядчик не выполнил ключевые требования по документации.

В итоге арбитраж подтвердил правомерность действий антимонопольного органа. В реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года внесены сведения об ООО «Автодор-Тамбов», его генеральном директоре Михаиле Говердовском и учредителе Анатолии Струкове.
В Тамбовской области могут начать платить за сообщения о нетрезвых водителях

Сегодня, 10:20
0
Комитет по законодательству Тамбовской областной Думы поддержал законопроект о денежном поощрении граждан, которые сообщают полиции о пьяных водителях. Поправки предлагается внести в областной закон, регулирующий вопросы профилактики правонарушений. Проект рекомендован к рассмотрению и принятию

В Котовске инвестируют 160 млн рублей в переработку пластика и выпуск вторичной плёнки

Сегодня, 09:15
0
Компания «Ресайкл Полимер Групп» намерена вложить порядка 160 млн руб. в развитие производства вторичных полимеров и строительство нового завода по выпуску плёнки в индустриальном парке «Котовск». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Тарасов. У инвестора уже работает

На границе Тамбова утвердили площадку под особую экономическую зону

Вчера, 16:04
0
В Тамбовской области определена территория для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Решение утвердило региональное правительство. Площадка расположена на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа и включает пять земельных участков общей площадью почти

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Вчера, 13:01
0
15 февраля исполнится 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов – афганцев 15 февраля – это не просто памятная дата, это еще день памяти и скорби всех погибших воинов – участников боевых действий. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто воевал в разное время и на

В Мичуринске стартовал пилотный проект по подготовке кадров для аграрной отрасли

Вчера, 12:00
0
В Мичуринске на площадке Мичуринского государственного аграрного университета дали старт пилотному проекту «Агротехнологическая школа: от знаний к результатам». Он направлен на решение проблемы кадрового дефицита в агропромышленном комплексе Тамбовской области. Участников круглого стола

В Тамбове запустили обновлённый канализационный коллектор на Набережной

Вчера, 09:15
0
В Тамбове завершён основной этап реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, все сточные воды уже переведены на новые коммуникации, построенные в рамках проекта. По информации компании «РКС-Тамбов», полностью завершено строительство

Суд отложил рассмотрение дела экс-министра здравоохранения из-за её неявки

21 января 2026
0
В Ленинском районном суде Тамбова прошло второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает деловое издание «Вердикт», заседание не состоялось из-за неявки

Тамбовская область стала лидером Черноземья по росту цен

21 января 2026
0
По итогам декабря 2025 года Тамбовская область показала самый высокий уровень инфляции среди регионов Черноземья. По данным регионального отделения Банка России, годовой рост цен в регионе составил 6,52%. Следом за Тамбовской областью в инфляционном рейтинге идут Курская область с показателем

Гендиректор «ДСУ-2» стал фигурантом нового уголовного дела о налогах

21 января 2026
0
Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило новое уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более чем на 300 млн рублей. По данным следствия, в 2022 году руководитель компании

Бывшего главу Мичуринска обязали возместить ущерб муниципалитету

21 января 2026
0
Суд удовлетворил иск прокуратуры Мичуринска о взыскании ущерба с бывшего главы города Александра Кузнецова. По решению суда с экс-чиновника подлежит взысканию более 3,2 млн руб. Прокуратура установила, что в 2016 году при руководстве Александра Кузнецова муниципалитет приобрёл старое здание

Проезд в электричках в Тамбовской области подорожает с февраля

20 января 2026
0
С 1 февраля 2026 года в Тамбовской области повысится стоимость проезда в пригородных поездах. Тарифы вырастут на 5,1%, сообщили в департаменте цен и тарифов региона. Максимальная стоимость проезда составит 28,8 руб. за первые 10 км пути, независимо от расстояния поездки. За каждый километр после

Застройщик «МГС Строй» попал под процедуру наблюдения

20 января 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО СЗ «МГС Строй». Она продлится до 19 мая. Инициатором дела о банкротстве выступила государственная корпорация ДОМ.РФ. Причиной судебного разбирательства стали долги по арендным платежам за земельные участки с объектами

«Тамбовавтодор» проиграл спор с подрядчиком по путепроводу в Мичуринске

20 января 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по спору между ТОГКУ «Тамбовавтодор» и самарским ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна», связанному со строительством путепровода в Мичуринске. Суд отказал заказчику во взыскании 42,6 млн руб. и удовлетворил встречный иск

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

20 января 2026
0
Стало известно о смерти директора Юридического института Тамбовского государственного технического университета Елены Евгеньевны Орловой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни. Более десяти лет Елена Евгеньевна возглавляла Юридический институт Тамбовского государственного технического

В Тамбовской области восстановят пункты весового контроля для борьбы с перегрузом фур

19 января 2026
0
В Тамбовской области продолжается работа по восстановлению системы весового контроля на региональных дорогах. Вопрос вновь обсудили на оперативном совещании в правительстве области. Поручение проработать запуск стационарных пунктов весового контроля было дано профильному министерству ещё в декабре

Фермера из Тамбовской области обязали вернуть грант на животноводческую ферму

19 января 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск министерства сельского хозяйства региона к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Сергею Праслову. Суд обязал фермера вернуть средства гранта, предоставленного на создание семейной животноводческой фермы, а также выплатить проценты. Судом

В 2025 году свыше 2,8 тысячи семей в Тамбовской области улучшили свои жилищные условия с использованием средств материнского капитала

19 января 2026
0
Свыше 2,8 тысячи тамбовских семей воспользовались материнским капиталом для улучшения жилищных условий. На обеспечение этих целей Отделение СФР по Тамбовской области перечислило на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физических лиц 1,8 млрд рублей. С помощью

Подрядчику ремонта дороги в Знаменском округе предъявили неустойки почти на 10 млн рублей

19 января 2026
0
Администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области подала иск в арбитражный суд к ООО «Независимая строительная компания» из Иваново. Муниципалитет требует взыскать с подрядчика более 9,7 млн руб. неустоек за нарушение условий контракта. Предварительное заседание по делу назначено

В Новой Малиновке решили проблему с проездом к жилым домам

18 января 2026
0
В Притамбовье удалось урегулировать ситуацию с проездом к домам жителей микрорайона Новая Малиновка. С соответствующей просьбой они ранее обратились к главе Тамбовского муниципального округа Константину Пудовкину во время личного приёма. Проезд к жилым домам проходил через земельный участок,

Пенсионеру из Староюрьевского района вернут деньги, похищенные телефонными мошенниками

18 января 2026
0
Прокуратура Староюрьевского района помогла восстановить права 62-летнего жителя муниципалитета, который пострадал от действий телефонных мошенников. По данным надзорного ведомства, в марте 2025 года мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже. После этого потерпевшего
