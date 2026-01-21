|
«Автодор-Тамбов» не удалось оспорить включение в чёрный список подрядчиков
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Автодор-Тамбов» в споре с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы и подтвердил законность включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Решение УФАС было принято после одностороннего расторжения крупного госконтракта областным министерством градостроительства и архитектуры.
Контракт, заключённый в декабре 2022 года, предусматривал строительство дорог и инженерной инфраструктуры для участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для льготных категорий граждан. Работы должны были быть выполнены в том числе в микрорайоне «Вернадский-2». Стоимость контракта после корректировок превышала 244 млн руб., однако фактически подрядчик выполнил работ лишь на 7,5 млн руб., несмотря на полученный аванс свыше 203 млн руб.
Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, указав на серьёзный срыв сроков и многочисленные дефекты. Среди них — проблемы с качеством дорожного покрытия, нарушенные уклоны, недостаточное уплотнение конструктивных слоёв и ненадлежащая организация строительной площадки.
Суд напомнил, что ранее уже признавал односторонний отказ заказчика обоснованным. Тогда было установлено, что просрочка выполнения работ составила почти год, а подрядчик не выполнил ключевые требования по документации.
В итоге арбитраж подтвердил правомерность действий антимонопольного органа. В реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года внесены сведения об ООО «Автодор-Тамбов», его генеральном директоре Михаиле Говердовском и учредителе Анатолии Струкове.
