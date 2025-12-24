|
Московская компания оспаривает включение в реестр недобросовестных поставщиков в Тамбовской области
Сегодня, 16:04
Московское ООО Научно-испытательный центр строительных материалов и конструкций («НИЦ СМК») обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к УФАС России по Тамбовской области, оспаривая решение антимонопольного органа о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Исковое заявление принято к производству, подробности требований в материалах суда пока не раскрываются.
По информации делового издания «Вердикт», основанием для включения компании в РНП мог стать срыв муниципального контракта на выполнение работ по диагностике, обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог в границах Уваровского муниципального округа Тамбовской области. Стоимость контракта составляла 2,8 млн рублей, авансовые платежи условиями договора не предусматривались.
В решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписанном главой Уваровского муниципального округа Наталией Губановой, указано, что подрядчик к выполнению работ так и не приступил.
«По состоянию на 20 ноября 2025 года предусмотренные Муниципальным контрактом работы Подрядчиком начаты не были. Кроме того, письмом от 14.11.2025 г. № 43 Подрядчик уведомил Заказчика о том, что работы выполняться не будут», — говорится в документе.
Решение о включении «НИЦ СМК» в реестр недобросовестных поставщиков повлекло для компании ограничения на участие в закупках, что и стало предметом судебного спора.
