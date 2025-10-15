|
Московскую фирму «Каскад» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков после срыва капремонта школы в Сампуре
Вчера, 15:22
Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы внесло московское ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием стал срыв сроков капитального ремонта здания Сатинской средней школы в Сампурском муниципальном округе.
Контракт на сумму свыше 71 млн руб. был заключён в мае 2024 года, а завершение работ планировалось к 1 июля 2025 года. Однако, как установил заказчик, в сентябре этого года подрядчик не выполнил значительную часть строительно-монтажных работ. По итогам проверки было принято решение об одностороннем расторжении контракта, после чего материалы направили в антимонопольный орган.
ООО «Каскад» не представило доказательств, подтверждающих невозможность исполнения обязательств.
Как сообщалось, на объекте были почти завершены штукатурные работы, уложена плитка на первых этажах, установлен каркас потолков «армстронг», обновлены электросети, канализация и большая часть системы отопления. Однако к середине лета стройка фактически остановилась.
«Проблемы начались практически сразу, — рассказывал ранее глава Сампурского округа Анатолий Самородов. — Новый подрядчик взялся за работу основательно, но столкнулся с трудностями технического характера, связанными с состоянием конструкций здания. К июлю работы практически встали — компания столкнулась с дефицитом рабочих рук».
В настоящий момент ООО «Каскад» находится в процедуре банкротства. По данным налоговой службы, на 10 августа у компании числится задолженность по налогам и штрафам в размере 23 млн руб.
Фото: «Трудовая слава»
