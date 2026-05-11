Тамбовская область завершает передачу лагеря «Юность» в собственность города

Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность Тамбова. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планёрке в региональном правительстве сообщила министр образования и науки области Татьяна Котельникова.

По словам министра, передача лагеря позволит сохранить его как объект детского отдыха и избежать возможного перепрофилирования.

Тему отдельно прокомментировал губернатор Евгений Первышов. Он заявил, что ранее ряд социальных объектов, включая лагеря, пытались вывести в приватизацию, однако сейчас этот процесс остановлен.

— Нельзя было отдавать социальные объекты, особенно лагеря, в приватизацию — это преступление на самом деле. Мы должны всё своё время сегодня тратить на то, чтобы находить и финансовые, и технические, и юридические возможности для восстановления того хозяйства, — подчеркнул глава региона.


По словам Первышова, областные власти вели переговоры с «Ростехом», и госкорпорация поддержала инициативу передачи объекта.

— Очень хорошо, что «Ростех» пошёл навстречу, откликнулись на все наши просьбы, обращения. Сегодня процедурный вопрос завершается. Я очень рассчитываю, что мы получим в собственность этот лагерь, — отметил губернатор.


Также на планёрке сообщили, что финансирование летней оздоровительной кампании в регионе в 2026 году увеличили на 7,8% — до 552,3 млн рублей. Всего летом детей готовы принять 496 организаций отдыха, в том числе 25 загородных лагерей, 468 лагерей дневного пребывания, два санатория и один палаточный лагерь.
Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность Тамбова. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планёрке в региональном правительстве сообщила министр образования и науки области Татьяна

В Тамбове экс-главу стройкомпании «Рони» признали виновным в хищении 85 млн рублей дольщиков

Вчера, 15:03
Бывший генеральный директор строительной компании «Рони» Роман Шамоян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса на улице Коммунальной в Тамбове. Суд установил, что из более чем 200 млн рублей, привлечённых у дольщиков, было похищено свыше 85 млн

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

Вчера, 12:42
В Мичуринске в День Победы ветераны боевых действий, представители власти, силовых структур и жители города приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площадь Славы пришли сотни жителей Мичуринска и Мичуринского округа. В церемонии

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

Вчера, 12:38
В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с учениками школы № 9 и провели для них урок мужества в музейной комнате «Боевой Славы». Мероприятие организовало местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций при информационной поддержке регионального

Тамбовский арбитраж принял заявление о банкротстве швейной фабрики «Феникс»

11 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Как сообщает деловое издание «Вердикт», сумма задолженности предприятия превышает 15 млн

Суд отказал администрации Мичуринска в споре с Росприроднадзором из-за очистных сооружений

11 мая 2026
Арбитражный суд Воронежской области отказал администрации Мичуринска в попытке отменить предписание Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора, выданное после проверки городских очистных сооружений. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Проверка проходила по

В Тамбовской области объявили даты фестиваля духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова

10 мая 2026
Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова в этом году пройдёт в Тамбовской области 12 и 13 июня. Организаторы посвятили программу Году единства народов России. Как сообщили в региональном министерстве культуры, по традиции фестиваль откроется выступлениями оркестров в

Петербургский бизнесмен выкупил долги тамбовской управляющей компании с большим дисконтом

10 мая 2026
Новым владельцем прав требования к должникам обанкротившегося ООО «ЖилТехСервис» стал предприниматель из Санкт-Петербурга Заур Тагирбеков. Итоги торгов опубликованы в рамках конкурсного производства. За лот с общей задолженностью более 50 млн рублей победитель аукциона предложил 3,1 млн рублей. В

Власти Мичуринска установили бетонные укрытия для жителей

9 мая 2026
В Мичуринске появились первые укрытия на случай ракетной опасности. О размещении защитных конструкций сообщил глава города Максим Харников. Бетонные укрытия установлены на Липецком шоссе и улице Лермонтова. По словам мэра, объекты предназначены для экстренного укрытия населения при возникновении

Игорь Телегин возглавит Моршанск в статусе врио

9 мая 2026
Бывший депутат Тамбовской областной Думы Игорь Телегин назначен временно исполняющим полномочия главы Моршанска. Постановление об этом подписал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», действующий врио главы города Антон Овчинников покинет должность с

Камеры в Тамбове помогли выявить десятки нарушителей, выбрасывавших мусор у контейнеров

8 мая 2026
Около 25 протоколов за незаконный выброс крупногабаритного мусора составили в Тамбове с начала года. Нарушения фиксировали камеры видеонаблюдения, установленные возле контейнерных площадок, сообщили городские власти. Речь идёт о случаях, когда жители и организации оставляли возле контейнеров

В Тамбовской области экс-руководителя лесхоза будут судить за вырубку почти 100 сосен

8 мая 2026
В Тамбовской области в суд направили уголовное дело бывшего руководителя Кирсановского лесхоза. Его обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием служебного положения. Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в августе 2025 года мужчина организовал вырубку 99 сосен без необходимых

В Тамбовской области хотят запретить дипфейки на выборах и перевести часть процедур в электронный формат

8 мая 2026
В Тамбовскую областную Думу внесли пакет изменений в региональные законы о выборах и референдумах. Поправки затрагивают правила агитации, публикацию финансовых отчётов кандидатов и цифровизацию избирательных процедур. Одним из главных нововведений может стать запрет на использование дипфейков в

Уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова передали из Тамбова в другой суд

8 мая 2026
Ленинский районный суд Тамбова не стал рассматривать уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Материалы направили в другой суд, однако куда именно — пока официально не сообщается. Максима Егорова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в

Новым начальником УМВД по Тамбовской области назначен Иван Кокухин

7 мая 2026
Президент России подписал указ о назначении нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Руководителем регионального управления МВД стал генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший полицию Камчатского края. Иван Кокухин родился в 1976 году в Читинской области. После окончания

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

7 мая 2026
В Мичуринске у здания МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших участниках специальной военной операции — Данииле Грибанове и Даниле Гребенникове, которые учились в этой школе. На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники

Суд отложил рассмотрение иска к «РКС-Тамбов» на 409 млн рублей по делу о загрязнении Цны

7 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области перенёс рассмотрение иска Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с компании более 409 млн рублей за вред, причинённый реке Цне. Как следует из материалов дела, претензии связаны с результатами

Тамбовскую область включили в международный туристический гид для гостей Москвы

7 мая 2026
Тамбовская область вошла в международный путеводитель Moscow Visitors Guide, который распространяется в ведущих гостиницах Москвы среди иностранных туристов. Издание выходит на английском, китайском и арабском языках и знакомит гостей столицы с достопримечательностями регионов России. В

В Тамбовской области руководителя дорожной компании заподозрили в уклонении от уплаты 27 млн рублей налогов

6 мая 2026
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дорожно-строительной организации, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор

Максим Жалнин назвал встречу Путина и Первышова важным сигналом для развития Тамбовской области

6 мая 2026
Председатель Совета директоров региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин прокомментировал итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. В эксклюзивном комментарии

Суд отказал администрации Котовска во взыскании почти 3 млн рублей с подрядчика станции очистки воды

6 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области отказал администрации Котовска во взыскании с тамбовской компании ООО «Реал-Макс» около 2,85 млн рублей штрафов и пеней по контракту на строительство станции очистки воды. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о муниципальном контракте,
