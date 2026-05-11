Тамбовская область завершает передачу лагеря «Юность» в собственность города

— Нельзя было отдавать социальные объекты, особенно лагеря, в приватизацию — это преступление на самом деле. Мы должны всё своё время сегодня тратить на то, чтобы находить и финансовые, и технические, и юридические возможности для восстановления того хозяйства, — подчеркнул глава региона.

— Очень хорошо, что «Ростех» пошёл навстречу, откликнулись на все наши просьбы, обращения. Сегодня процедурный вопрос завершается. Я очень рассчитываю, что мы получим в собственность этот лагерь, — отметил губернатор.

Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность Тамбова. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планёрке в региональном правительстве сообщила министр образования и науки области Татьяна Котельникова.По словам министра, передача лагеря позволит сохранить его как объект детского отдыха и избежать возможного перепрофилирования.Тему отдельно прокомментировал губернатор Евгений Первышов. Он заявил, что ранее ряд социальных объектов, включая лагеря, пытались вывести в приватизацию, однако сейчас этот процесс остановлен.По словам Первышова, областные власти вели переговоры с «Ростехом», и госкорпорация поддержала инициативу передачи объекта.Также на планёрке сообщили, что финансирование летней оздоровительной кампании в регионе в 2026 году увеличили на 7,8% — до 552,3 млн рублей. Всего летом детей готовы принять 496 организаций отдыха, в том числе 25 загородных лагерей, 468 лагерей дневного пребывания, два санатория и один палаточный лагерь.