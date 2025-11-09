В Тамбовской области начнут возрождать заброшенные детские лагеря: по одному объекту в год Комментариев: 0



По словам главы региона, в области есть лагеря, которые при минимальных вложениях можно вернуть в строй — некоторые из них сохранились в хорошем состоянии, а инфраструктура требует только частичной модернизации.



Одним из таких объектов стал детский оздоровительно-образовательный лагерь «Сосновый бор» в Тулиновке, где губернатор побывал этим летом. Лагерь был закрыт в 2009 году, хотя ранее считался одним из лучших в регионе и принимал более 300 детей за смену.



«С 2026 года начнём восстановление. Работу разобьём на этапы и постараемся завершить быстрее. Такая хорошая территория не должна простаивать», — подчеркнул Евгений Первышов.



Глава региона отметил, что федеральное Министерство просвещения выделяет регионам средства на модернизацию действующих детских лагерей, и эта программа будет реализовываться и в Тамбовской области.



«Думаю, что мы в состоянии своими силами возрождать заброшенные лагеря. Уверен, предприятия лесной промышленности возьмут шефство над этим направлением и помогут обеспечить домиками для размещения детей», — добавил губернатор.



Разработкой проекта пилотного лагеря займётся администрация Тамбова под руководством Максима Косенкова. Кроме того, будет создан пятилетний региональный план по вводу в эксплуатацию неработающих лагерей, включающий вопросы финансирования, инженерного обеспечения, восстановления хозблоков и спортивных объектов.



«Мы можем вернуть в строй заброшенные лагеря — хотя бы по одному в год. До нас же люди их строили. Все детские лагеря отдыха возводились предприятиями и организациями хозяйственным способом. Значит, и нам по силам сделать это снова», — отметил Евгений Первышов.



