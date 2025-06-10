Детских лагерей станет больше: в Тамбовской области готовят расширение сети оздоровительного отдыха Комментариев: 0



— Необходимо увеличить количество мест в лагерях. Нужно работать в двух направлениях: расширять уже действующие объекты, а также обследовать заброшенные площадки, чтобы оценить возможность их восстановления. Кроме того, стоит подумать об открытии новых лагерей, в том числе — зимних, — подчеркнул руководитель области.



В 2025 году на организацию летнего детского отдыха и оздоровления предусмотрено более 543 миллионов рублей. Это почти на 60 миллионов больше по сравнению с прошлым годом, что позволяет расширить охват и повысить качество услуг.



По планам, этим летом в 25 загородных лагерях и двух санаторных учреждениях отдохнут свыше 17 тысяч детей — на тысячу больше, чем в 2024 году. Кроме того, почти 500 лагерей дневного пребывания открыты при школах региона — они примут около 53 тысяч школьников.



Региональные власти считают приоритетной задачей создание максимально доступной и комфортной среды для детского отдыха, включая модернизацию инфраструктуры и развитие круглогодичных форм оздоровления. В Тамбовской области планируют расширить инфраструктуру детских оздоровительных лагерей. Соответствующее поручение дал врио главы региона Евгений Первышов на оперативном совещании областного правительства. Поводом для обсуждения стал заметный рост спроса на путёвки среди родителей.— Необходимо увеличить количество мест в лагерях. Нужно работать в двух направлениях: расширять уже действующие объекты, а также обследовать заброшенные площадки, чтобы оценить возможность их восстановления. Кроме того, стоит подумать об открытии новых лагерей, в том числе — зимних, — подчеркнул руководитель области.В 2025 году на организацию летнего детского отдыха и оздоровления предусмотрено более 543 миллионов рублей. Это почти на 60 миллионов больше по сравнению с прошлым годом, что позволяет расширить охват и повысить качество услуг.По планам, этим летом в 25 загородных лагерях и двух санаторных учреждениях отдохнут свыше 17 тысяч детей — на тысячу больше, чем в 2024 году. Кроме того, почти 500 лагерей дневного пребывания открыты при школах региона — они примут около 53 тысяч школьников.Региональные власти считают приоритетной задачей создание максимально доступной и комфортной среды для детского отдыха, включая модернизацию инфраструктуры и развитие круглогодичных форм оздоровления.



