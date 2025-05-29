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В Тамбовской области стартовала летняя кампания детского отдыха: лагеря готовы принять 53 тысячи детей

Сегодня, 08:46
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В Тамбовской области стартовала летняя кампания детского отдыха: лагеря готовы принять 53 тысячи детейВ Тамбовской области началась летняя оздоровительная кампания. В этом году детей принимают 25 загородных лагерей и два санатория, девять из которых уже начали свою работу. Ожидается, что отдыхом в лагерях воспользуются почти 53 тысячи юных жителей региона.

Особое внимание уделено обеспечению путёвками детей из социально уязвимых категорий. Бесплатный отдых предоставляется десяти льготным группам — в том числе детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семьям участников специальной военной операции. Кроме того, в загородных лагерях региона отдохнут дети из Луганской и Донецкой народных республик, для которых в лагерях организуют адаптированные программы.

Финансирование летней кампании составило более 512 миллионов рублей, из которых значительная часть направлена из регионального бюджета, а остальное — из внебюджетных источников. Организация и подготовка к летнему сезону находились под личным контролем временно исполняющего обязанности губернатора Евгения Первышова. Он подчеркнул, что качество и безопасность детского отдыха — приоритет, и напомнил о персональной ответственности руководителей, отвечающих за подготовку оздоровительных учреждений.

Перед открытием лагерей была сформирована межведомственная рабочая группа, которая провела всестороннюю приёмку объектов. Особое внимание уделялось вопросам безопасности, санитарного состояния, организации горячего питания, а также условиям для отдыха детей, нуждающихся в особой заботе.

По итогам проверок все учреждения получили положительные заключения и признаны готовыми к приёму детей. Таким образом, лето 2025 года обещает стать для тысяч тамбовских школьников временем яркого, насыщенного и безопасного отдыха.

Фото: правительство Тамбовской области
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В Тамбовской области стартовала летняя кампания детского отдыха: лагеря готовы принять 53 тысячи детей

Сегодня, 08:46
0
В Тамбовской области началась летняя оздоровительная кампания. В этом году детей принимают 25 загородных лагерей и два санатория, девять из которых уже начали свою работу. Ожидается, что отдыхом в лагерях воспользуются почти 53 тысячи юных жителей региона.

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