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Руководитель коттеджного посёлка оправдывает закрытие детского лагеря, так как их и так достаточно
Руководитель проекта «IT-деревня» на Рассказовском шоссе под Тамбовом опубликовал в соцсети VK мнение о достаточности детских лагерей для летнего отдыха в Тамбовской области. «На территории Тамбовской области вполне достаточно лагерей для детского летнего отдыха, и раз эта территория была выставлена в свободную продажу, значит особой необходимости для использования именно по такому назначению не было»,
- написал руководитель проекта «IT-деревня».
Руководители проекта посчитали критику депутата заказной, но не привели доказательств своих предположений. В своем ответе они подчеркнули, что детских лагерей в регионе достаточно.
Стоит отметить, что земли Пригородного леса неоднократно передавались в частную собственность с одним целевым назначением, но впоследствии использовались для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Законность передачи этих земель остается под вопросом, и этим вопросом многие годы занимался Артём Александров на основании многочисленных обращений местных жителей.«Наверное, я не понимаю сакрального смысла проекта «IT—деревни», в котором богатые айтишники будут строить детские лагеря и санатории, поскольку существующий вид разрешенного использования территории не позволит строить жилые дома. Хотя почему-то представители проекта это преподносят как «коттеджный поселок».
Кроме того, есть вопросы на каком основании территория по Рассказовскому шоссе не зона городских лесов, а зона курортной и санаторной деятельности, отдельная тема для разбора»,
- отмечает Артем Александров.
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Руководитель проекта «IT-деревня» на Рассказовском шоссе под Тамбовом опубликовал в соцсети VK мнение о достаточности детских лагерей для летнего отдыха в Тамбовской области.
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