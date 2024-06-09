Самой актуальной темой недели стало ЖКХ 0 С 31 мая по 6 июня сотрудники Центра управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработали и передали на ответственное исполнение 2503 сообщения от жителей. Обращения поступали через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Жители области смогут летать в Казань дважды в неделю 0 С 18 июня из Тамбова начнутся авиарейсы в Казань. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявил глава Тамбовской области Максим Егоров.

Под Тамбовом распродают территорию детского лагеря «Ласточка» 0 Под Тамбовом выставили на продажу территорию бывшего детского лагеря «Ласточка», который располагался в пригородном лесу по Рассказовскому шоссе. Продают участки и объекты под вывеской с модным названием «ИТ-деревня».

В Тамбове произошел очередной коммунальный порыв сетей 0 В мессенджере появился ролик, на котором запечатлено, как возле 24-й школы в Тамбове из-под земли бьёт фонтан воды. Как сообщили «ПроТамбову» в тамбовском филиале ПАО «Квадра», произошло повреждение на подводящей теплосети к индивидуальному тепловому пункту на улице Мичуринской, 95. Из-за этого

Медаль Суворова за храбрость получил контрактник из Ржаксы 0 Сергей Панкратов из Ржаксы служит наводчиком-оператором на БМП в мотострелковых войсках. 27 марта его подразделению была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских солдат.

В Тамбовской области определены семь победителей в конкурсе учителей 0 В Тамбовской области подвели итоги ежегодного конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям, определив семь победителей, каждый из которых получит по 200 тысяч рублей.

При ремонте гидроузла под Тамбовом похитили более 40 млн рублей из бюджета 0 В Тамбовской области сотрудники региональных УМВД и УФСБ выявили факты превышения должностных полномочий руководителями филиала федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения и хищения денег подрядчиком при ремонте гидроузла.

Сотрудники наркоконтроля провели встречу с мигрантами ОАО «Токаревская птицефабрика» 0 В целях предотвращения вовлечения иностранных граждан в незаконный оборот и потребление наркотиков, 5 июня 2024 года сотрудниками ООВОГВ и МВП УНК УМВД России по Тамбовской области было организовано мероприятие для трудовых мигрантов, работающих на ОАО «Токаревская птицефабрика». Это мероприятие

Нападавших «Сытном Базаре» хулиганов оштрафовали по 500 рублей 0 Появились новые подробности о нашумевшем деле о хулиганстве на «Сытном базаре» в Тамбове. По информации «Вести Тамбов», ссылаясь на правоохранительные органы, четыре человека оштрафованы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сумма штрафов составила 500 рублей.

В Тамбове отремонтировали крышу старинного особняка на Носовской 0 В Тамбове завершили капитальный ремонт особняка братьев Алексеевых, расположенного на улице Носовской, 6. Подрядчик выполнил работы в установленные сроки.

В Тамбове несанкционированную свалку решили спрятать под землёй 0 В Бокино в городском округе Тамбов обнаружен овраг протяжённостью почти в километр, полностью засыпанный строительным мусором, растительными отходами, кусками кирпичей, бетоном, полиэтиленом и шинами. На эту незаконную свалку наткнулись эксперты Народного фронта Тамбовской области.

От администрации Кирсанова Росприроднадзор требует возмещения 8 млн рублей ущерба 0 Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора требует от администрации города Кирсанова Тамбовской области добровольно возместить ущерб, нанесённый почве, в размере 8 198 588,48 рубля.

В Мичуринске наградили участника СВО 0 Специальная военная операция на Украине в очередной раз показала, какой сплоченный, сильный и мужественный наш народ, каких верных сынов воспитала наша Родина.

В Тамбове из-за очередной аварии на месяц перекрыли улицу Карла Маркса 0 В Тамбове с 6 июня по 6 июля прекращено движение автомобилей по улице Карла Маркса в границах домов 142 и 146. Это решение принято администрацией города из-за необходимости замены аварийного участка канализационного коллектора.

В Мичуринске выявлены нарушения при реализации национального проекта 0 В ходе проверки прокуратуры города Мичуринска по соблюдению законодательства о контрактной системе при реализации национальных проектов выявлены нарушения. В 2023 году между МБУ «Зеленхоз» и подрядной организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту и

Сотрудник «Тамбовской индейки» лишился пальцев в результате производственной травмы 0 В Первомайском округе Тамбовской области сотрудник убойного производства предприятия «Тамбовская индейка», принадлежащего группе «Черкизово», лишился пальцев правой руки из-за нарушения техники безопасности.

«Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную поддержку солдат СВО 0 Член Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» С.Г. Пальчик вот уже третий год активно занимает сбором денежных средств, закупкой оборудования и передачей его в зону проведения специальной военной операции.

Председатель областной Думы не видит возможности запретить сообщения о работе ПВО на региональном уровне 0 Предложение командира 12-й бригады и бывшего главы Тамбова Алексея Кондратьева ввести на региональном уровне ответственность за публикации фото и видео работы ПВО и вражеских БПЛА было отклонено председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным. Матушкин пояснил, что такие меры невозможно

В Тамбове проходят рейды по точкам продажи кваса 0 В Тамбове сотрудники профильного комитета администрации города провели рейд по торговым точкам, продающим разливной квас, количество которых увеличилось с наступлением жары.

В Тамбове снова появится школа №23 0 В Тамбове вновь откроется школа № 23, которая будет располагаться в своём историческом здании по адресу улица Серпуховская, 15. Обучение в этой школе, как и раньше, будет проходить с 1 по 11 классы.