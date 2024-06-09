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Под Тамбовом распродают территорию детского лагеря «Ласточка»
Под Тамбовом выставили на продажу территорию бывшего детского лагеря «Ласточка», который располагался в пригородном лесу по Рассказовскому шоссе. Продают участки и объекты под вывеской с модным названием «ИТ-деревня».
Напомним, что в 2012 году был закрыт и распродан лагерь «Орлёнок». Сейчас на его месте стоят особняки. Очередь дошла до лагеря «Ласточка», который до недавнего времени функционировал и принимал детей. Например, здание столовой площадью 500 квадратных метров на участке 14 соток продаётся за 25 млн рублей. Рядом продаются и другие участки поменьше — 6-7 соток по цене 5-10 млн рублей.«Возникает парадоксальная ситуация последние годы планомерно закрываются и уничтожаются детские оздоровительные лагеря по всей территории Тамбовской области. И одно дело, если бы этот проект был реализован на новой территории, но не на месте тех учреждений, которые необходимо сохранять прежде всего для подрастающего поколения. Да, там тоже может быть подрастающее поколение, но только у тех родителей, у которых есть десятки миллионов рублей на покупку там участка и дальнейшее строительство»,
- отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который публично обозначил вопрос.
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