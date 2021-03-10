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На реконструкцию лагеря «Сосновый бор» нужно 213 млн рублей
Сегодня, 09:15
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Временная комиссия по вопросу о возможных вариантах ввода в эксплуатацию детского оздоровительно-образовательного лагеря «Сосновый бор» осуществила выезд на место. Загородное место отдыха, которое располагается в селе Тулиновка, не принимало детей с 2009 года.
Члены комиссии на месте обсудили вариант сохранения и восстановления оздоровительного учреждения. По информации МКУ «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбова «Инвестор», примерная стоимость реконструкции лагеря «Сосновый бор» составляет 213 млн рублей, но пока эта сумма в бюджете не предусмотрена.
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