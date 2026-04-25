Будущее тамбовского «Хогвартса» остаётся под вопросом: реставрация оценивается в миллиард рублей



Речь идёт о крупном особняке в готическом стиле, построенном в начале XX века к 300-летию Дома Романовых. Здание создавалось по образцу архитектуры французского Лиона и сегодня считается уникальным — подобных построек в мире всего три. Благодаря своему внешнему виду и атмосфере оно получило народное название «Хогвартс».



Изначально объект использовался как учебное заведение сельскохозяйственного профиля. Здесь работали преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, а в годы Антоновского восстания студенты даже участвовали в обороне корпуса. В советский период здание также сохраняло образовательное назначение, однако в 2013 году последнее учреждение было закрыто, а сам объект оказался заброшен.



Несмотря на статус объекта культурного наследия регионального значения, за более чем десять лет здание фактически не реставрировалось и продолжает разрушаться.



Как сообщили в министерстве туризма, ранее предпринималась попытка дать объекту новую жизнь. В 2025 году местный активист предложил проект «Русский Хогвартс» и при поддержке ведомства подал заявку на президентский грант, однако федеральное финансирование получено не было.



При этом в Минтуре считают, что у объекта есть туристический потенциал. В качестве примера приводят успешный опыт восстановления усадьбы Скорняково-Архангельское в Липецкой области, где на базе исторического комплекса создан современный туристический центр с гостиницей, рестораном и парковой зоной. В Чакинском сельхозтехникуме рядом с «Хогвартсом» также расположен старинный парк с редкими видами растений.



Однако реализация подобного проекта в Тамбовской области сталкивается с серьёзными экономическими ограничениями. Сейчас здание выставлено на торги за 9 млн рублей, но, по оценке специалистов, будущему собственнику придётся полностью заменить кровлю и инженерные сети. Общая стоимость реставрации может достигать 1 млрд рублей.



Исполняющий обязанности министра туризма Станислав Дзасохов отметил, что при таких затратах интерес бизнеса к объекту остаётся низким. Ситуацию усугубляют удалённость от областного центра, состояние дорог и отсутствие развитой инфраструктуры.



В министерстве добавили, что рассматривают возможность участия в федеральных программах по сохранению объектов культурного наследия, однако приоритет сейчас отдан другим проектам. В частности, речь идёт о развитии усадьбы Воронцовых-Дашковых в Новотомниково Моршанского округа, где уже формируется туристический кластер с участием конезавода.



В Тамбовской области обсудили судьбу одного из самых необычных и одновременно заброшенных объектов региона — старинного здания в посёлке Чакинский сельхозтехникум Ржаксинского округа, известного среди жителей как «тамбовский Хогвартс». Вопрос прозвучал на пресс-конференции в областном министерстве туризма.




