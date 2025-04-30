Дом за рубль: инвестор отказался восстанавливать объект культурного наследия в Тамбове Комментариев: 0



Согласно заключённому соглашению, новый владелец обязан был разработать проект реставрации до конца 2024 года, а завершить восстановительные работы — к 2027 году. На практике же ничего сделано не было: проект не разработан, работы не начаты. Более того, предприниматель Алексей Герасимов, владеющий «СК Старт», выразил намерение отказаться от объекта.



Историческое здание XIX века площадью 258 квадратных метров давно пребывает в аварийном состоянии. После пожаров в 2019 и 2020 годах кровля полностью рухнула, стены частично обвалились, а элементы деревянного декора утрачены. Земельный участок под памятником в 582 квадратных метра был передан инвестору в аренду, но работы по сохранению культурного наследия так и не стартовали.



Фирма «СК Старт» занимается строительством, однако в Едином реестре застройщиков не зарегистрирована. Это ставит под сомнение её реальные возможности участвовать в восстановлении подобных объектов.



Ситуация с домом на Базарной — яркий пример неэффективности передачи памятников архитектуры в частные руки без должного контроля. Пока власти рассматривают варианты возврата объекта, здание продолжает разрушаться, и городу, вероятно, вновь придётся самостоятельно спасать остатки исторического наследия. В Тамбове вновь оказался под угрозой разрушения исторический объект — здание на углу улиц Базарной и Куйбышева, приобретённое ООО «СК Старт» всего за один рубль. Покупка состоялась в мае 2024 года в рамках программы привлечения инвесторов к сохранению памятников архитектуры. Однако спустя почти год собственник отказался выполнять условия договора и предложил вернуть дом муниципалитету.Согласно заключённому соглашению, новый владелец обязан был разработать проект реставрации до конца 2024 года, а завершить восстановительные работы — к 2027 году. На практике же ничего сделано не было: проект не разработан, работы не начаты. Более того, предприниматель Алексей Герасимов, владеющий «СК Старт», выразил намерение отказаться от объекта.Историческое здание XIX века площадью 258 квадратных метров давно пребывает в аварийном состоянии. После пожаров в 2019 и 2020 годах кровля полностью рухнула, стены частично обвалились, а элементы деревянного декора утрачены. Земельный участок под памятником в 582 квадратных метра был передан инвестору в аренду, но работы по сохранению культурного наследия так и не стартовали.Фирма «СК Старт» занимается строительством, однако в Едином реестре застройщиков не зарегистрирована. Это ставит под сомнение её реальные возможности участвовать в восстановлении подобных объектов.Ситуация с домом на Базарной — яркий пример неэффективности передачи памятников архитектуры в частные руки без должного контроля. Пока власти рассматривают варианты возврата объекта, здание продолжает разрушаться, и городу, вероятно, вновь придётся самостоятельно спасать остатки исторического наследия.



