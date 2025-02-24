|
В Тамбове выявили нарушения при восстановлении сгоревшего исторического дома
Сегодня, 08:49
Комментариев: 0
Версия для печати
Региональный департамент по охране объектов культурного наследия обнаружил нарушения со стороны нового владельца исторического здания, расположенного на пересечении улиц Базарной и Куйбышева в Тамбове. ООО «СК «Старт», которое приобрело сгоревший особняк за символический рубль в мае прошлого года, не выполнило взятые на себя обязательства по разработке проектной документации для его восстановления.
Согласно условиям договора, компания должна была подготовить научно-проектную документацию, пройти государственную историко-культурную экспертизу и согласовать её с департаментом до 31 декабря 2024 года. Однако, по итогам проверки, эти работы не были выполнены.
В связи с этим департамент составил протокол об административном правонарушении, который передан в суд. Владельцу объекта грозит штраф.
Исторический особняк, уничтоженный пожаром в октябре 2019 года, был ценным образцом деревянного классицизма. Он принадлежал присяжному поверенному Александру Аносову с 1902 года и представлял собой П-образное здание из соснового сруба, оштукатуренного глиной с соломой. Его фасад выходил на улицу Базарную, а два крыла — на улицу Куйбышева и во двор.
Фото: департамент по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.