Тамбовская область ускоряет восстановление памятников архитектуры: в планах — более 20 объектов
Вчера, 14:02
Власти Тамбовской области намерены в течение четырёх лет восстановить не менее двадцати объектов культурного наследия. Реализация программы осуществляется при участии финансового института ДОМ.РФ и соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина по сохранению исторического наследия страны до 2045 года.
Уже в этом году в областном центре начнутся реставрационные работы на знаковых объектах — здании театра имени Луначарского, женской гимназии и усадьбе купца Аносова. Также продолжится обновление жилых домов, имеющих охранный статус. Эти меры, по оценке властей, должны стать основой для дальнейшей реновации исторических кварталов Тамбова.
Параллельно регион продолжает работу с инвесторами. В частности, пока остаётся открытым вопрос дальнейшей судьбы усадьбы Воронцовых-Дашковых в Новотомникове — объекта федерального значения. Здесь выполнены первоочередные консервационные работы, однако для полноценного восстановления требуется частный инвестор.
Всего в регионе подобрано 15 объектов культурного наследия, которые планируется восстановить в 2026–2027 годах. Часть из них власти готовы передать в частные руки на льготных условиях — за один рубль, при обязательстве последующей реставрации в установленные сроки.
Как отмечают в профильном департаменте, 2024 год был посвящён формированию охранных зон и юридическому оформлению статуса памятников. Сейчас Тамбовская область выполнила около 96% требований федерального законодательства в этой сфере, что позволяет переходить от охраны к активному восстановлению исторической застройки.
Директор департамента по государственной охране объектов культурного наследия области Дмитрий Самородин подчеркнул, что ключевая задача региона — не только сохранить памятники архитектуры, но и вернуть их в активную жизнь, объединив усилия государства, инвесторов и жителей.
