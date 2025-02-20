В Тамбове продолжится продажа памятников архитектуры по программе «за рубль» Комментариев: 0



В прошлом году по этой схеме в частные руки были переданы 14 памятников архитектуры. Все новые владельцы уже начали работы по сохранению и реконструкции объектов.



В 2025 году городские власти планируют продать ещё как минимум семь объектов культурного наследия, среди которых:



«Красные казармы» (Студенецкая, 9Ж) – комплекс зданий, построенных в 1907–1910 годах, где размещались военные части Российской империи и Красной армии,

Жилой комплекс на Советской, 64 (около 1000 кв. м),

Жилой дом на Державинской, 15,

Дома на Октябрьской, 28 и 30,

Дом на Ленинградской, 42,

Дом на Интернациональной, 89.

Городские власти приняли решение, что на всех реставрируемых объектах обязательно будут размещаться информационные таблички. Они будут содержать QR-код, ведущий на специальную интернет-страницу с данными о памятнике и ходе его восстановления.



Запуск онлайн-ресурса с информацией об объектах культурного наследия запланирован на март 2025 года. Это позволит жителям Тамбова и экспертам следить за процессом реконструкции исторических зданий и повышать уровень общественного контроля.



Фото: Михаил Карасев В Общественной палате Тамбовской области состоялось заседание рабочей группы по сбережению историко-культурного наследия под председательством Аркадия Фарбы. В обсуждении приняли участие региональный департамент по охране объектов культурного наследия и главный архитектор Тамбова Яна Ломко. Главной темой стала программа продажи аварийных исторических зданий за символическую сумму при обязательстве их восстановления.В прошлом году по этой схеме в частные руки были переданы 14 памятников архитектуры. Все новые владельцы уже начали работы по сохранению и реконструкции объектов.В 2025 году городские власти планируют продать ещё как минимум семь объектов культурного наследия, среди которых:«Красные казармы» (Студенецкая, 9Ж) – комплекс зданий, построенных в 1907–1910 годах, где размещались военные части Российской империи и Красной армии,Жилой комплекс на Советской, 64 (около 1000 кв. м),Жилой дом на Державинской, 15,Дома на Октябрьской, 28 и 30,Дом на Ленинградской, 42,Дом на Интернациональной, 89.Городские власти приняли решение, что на всех реставрируемых объектах обязательно будут размещаться информационные таблички. Они будут содержать QR-код, ведущий на специальную интернет-страницу с данными о памятнике и ходе его восстановления.Запуск онлайн-ресурса с информацией об объектах культурного наследия запланирован на март 2025 года. Это позволит жителям Тамбова и экспертам следить за процессом реконструкции исторических зданий и повышать уровень общественного контроля.Фото: Михаил Карасев



