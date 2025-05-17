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В Тамбове выявлены три новых объекта культурного наследия
Сегодня, 11:28
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В историческую карту Тамбова добавлены новые адреса: ещё три здания официально внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал директор Департамента по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Дмитрий Самородин.
Новыми кандидатами на охранный статус стали: жилой дом на улице Карла Маркса, 154; бывшие казармы по адресу Астраханская, 176Б; а также здание на улице Коммунальной, 36 (литеры Е, Д). Все объекты расположены в пределах городской черты и представляют собой ценные образцы архитектуры, связанных с историей застройки Тамбова.
Изменения закреплены в разделе 1 — «Объекты истории, культуры, архитектуры и градостроительства» — перечня выявленных объектов культурного наследия, утверждённого приказом управления от 8 октября 2019 года № 238 (в редакции от 18 марта 2025 года). Новый документ вступает в силу с момента официального опубликования.
Включение зданий в перечень выявленных ОКН означает, что на них распространяется особый режим охраны, в том числе ограничения на перепланировку, снос и иные работы, способные повредить их исторический облик. Это решение — ещё один шаг в сторону системного сохранения культурного и архитектурного наследия Тамбовской области.
Фото: google.com/maps
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