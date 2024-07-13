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В усадьбе Воронцовых-Дашковых в Моршанском районе проведут противоаварийные работы

Сегодня, 14:15
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В усадьбе Воронцовых-Дашковых в Моршанском районе проведут противоаварийные работыРегиональный департамент по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение противоаварийных работ на памятнике федерального значения — усадебном доме Воронцовых-Дашковых в селе Новотомниково Моршанского округа. Работы будут проводиться Министерством культуры РФ в рамках государственной программы «Развитие культуры» по направлению «консервация».

Ранее департамент выдал аналогичное разрешение на работы на конюшне с малым манежем, входящей в усадебный ансамбль. Моршанская газета «Согласие» ранее сообщала, что усадьба Воронцовых-Дашковых в Новотомниково является уникальным памятником архитектуры, истории и культуры. Во второй половине XIX века усадьба достигла своего расцвета при графе Илларионе Воронцове-Дашкове, который наследовал имение. В это время был создан конный завод для разведения орловских рысаков и началось капитальное переустройство усадьбы.

Ансамбль усадьбы включает несколько строений: въездные ворота, главный дом, флигель, церковь Благовещения, часовню, дом священника, кухню с ледником, конюшню с большим и малым манежами, школу для крестьянских детей и весовую.

Проведение противоаварийных работ направлено на сохранение исторического и культурного наследия, что позволит сохранить уникальный ансамбль для будущих поколений.

Фото: региональный Департамент по охране ОКН
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