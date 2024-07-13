|
В усадьбе Воронцовых-Дашковых в Моршанском районе проведут противоаварийные работы
Сегодня, 14:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Региональный департамент по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение противоаварийных работ на памятнике федерального значения — усадебном доме Воронцовых-Дашковых в селе Новотомниково Моршанского округа. Работы будут проводиться Министерством культуры РФ в рамках государственной программы «Развитие культуры» по направлению «консервация».
Ранее департамент выдал аналогичное разрешение на работы на конюшне с малым манежем, входящей в усадебный ансамбль. Моршанская газета «Согласие» ранее сообщала, что усадьба Воронцовых-Дашковых в Новотомниково является уникальным памятником архитектуры, истории и культуры. Во второй половине XIX века усадьба достигла своего расцвета при графе Илларионе Воронцове-Дашкове, который наследовал имение. В это время был создан конный завод для разведения орловских рысаков и началось капитальное переустройство усадьбы.
Ансамбль усадьбы включает несколько строений: въездные ворота, главный дом, флигель, церковь Благовещения, часовню, дом священника, кухню с ледником, конюшню с большим и малым манежами, школу для крестьянских детей и весовую.
Проведение противоаварийных работ направлено на сохранение исторического и культурного наследия, что позволит сохранить уникальный ансамбль для будущих поколений.
Фото: региональный Департамент по охране ОКН
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.