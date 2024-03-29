Дом купца Аносова в Тамбове отремонтируют Комментариев: 0



Двухэтажный особняк в стиле модерн с флигелем и оградой был построен в начале XX века Василием Васильевичем Аносовым, почётным гражданином Тамбова и крупным землевладельцем Тамбовского уезда. Его асимметричная структура, включая высокую угловую башню, напоминает старинный замок, и некоторые эксперты видят в этом попытку купца Аносова соперничать с богатейшим и влиятельным человеком губернии, Михаилом Васильевичем Асеевым.



Хотя нет точных доказательств, что усадьба была заказана у московского архитектора Льва Николаевича Кекушева, сходство стиля работы Кекушева и самой усадьбы Аносова явно заметно, особенно при сравнении с домом, построенным для Анны Ионовны Кекушевой в Москве на улице Остоженке, 21, строение 1.



При строительстве использовались инновационные для того времени материалы, такие как железобетон и металлоконструкции, а стены были выложены из красного кирпича. Усадьба состоит из главного дома и флигеля, огороженных каменной оградой. В настоящее время здесь размещается Пожарно-спасательный центр.



Фото: otechestvo-vera.ru Проектная документация на сохранение архитектурного памятника «Ансамбль усадьбы купца Аносова» на улице Советской, 66 в Тамбове была утверждена Региональным департаментом по государственной охране культурного наследия. Также внесены изменения в предыдущую документацию о ремонтных работах. Финансирование, выделенное на текущий год, позволит выполнить ремонт кровли и чердачных перекрытий архитектурного памятника, а на следующий год запланирован ремонт фасада усадьбы.Двухэтажный особняк в стиле модерн с флигелем и оградой был построен в начале XX века Василием Васильевичем Аносовым, почётным гражданином Тамбова и крупным землевладельцем Тамбовского уезда. Его асимметричная структура, включая высокую угловую башню, напоминает старинный замок, и некоторые эксперты видят в этом попытку купца Аносова соперничать с богатейшим и влиятельным человеком губернии, Михаилом Васильевичем Асеевым.Хотя нет точных доказательств, что усадьба была заказана у московского архитектора Льва Николаевича Кекушева, сходство стиля работы Кекушева и самой усадьбы Аносова явно заметно, особенно при сравнении с домом, построенным для Анны Ионовны Кекушевой в Москве на улице Остоженке, 21, строение 1.При строительстве использовались инновационные для того времени материалы, такие как железобетон и металлоконструкции, а стены были выложены из красного кирпича. Усадьба состоит из главного дома и флигеля, огороженных каменной оградой. В настоящее время здесь размещается Пожарно-спасательный центр.Фото: otechestvo-vera.ru



