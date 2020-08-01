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В Тамбове разработали экскурсию по местам купца Толмачева
Вчера, 09:57
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В Тамбове была разработана новая экскурсия по местам купца Александра Толмачева, который был видной фигурой в конце 19 века, депутатом местной Думы, Почетным гражданином города Тамбова.
Пешая экскурсия включает в себя Толмачёвское училище, Казанский Богородичный мужской монастырь, усадьбу купцов Толмачёвых, банк и многое другое. Например, кафе «Сказка», здание принадлежало крупным купцам и общественным деятелям братьям Александру Фёдоровичу (1857 - после 1917) и Степану Фёдоровичу (? - 1917) Толмачёвым (род Тамбовских купцов Толмачёвых, предположительно близкие родственники Александра Ивановича), здесь размещался кондитерский магазин.
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