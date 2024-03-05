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В Тулиновке здание усадьбы планируют превратить в гостиницу
Сегодня, 12:14
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По информации издания "ТОП68", здание исторической усадьбы в селе Тулиновка Тамбовского округа будет преобразовано в современный гостиничный комплекс. Реставрационные и восстановительные работы ведет холдинг "WeFamilyGroup", владеющий отелем "Ples" в Пригородном лесу под Тамбовом.
Представитель холдинга сообщил о планах оборудовать здание усадьбы Тулинова круглогодичным бассейном, баней и рестораном, сохраняя при этом планировку здания и его комнат. Если все пойдет по задумке, это станет первым отелем в регионе, открытым в восстановленной исторической усадьбе.
Работы уже начались: историческая часть усадьбы восстановлена, отреставрирован фасад, сохранены полы, винтовая лестница, оконные проемы, а также входная группа и печь.
Усадьба была построена в середине XVIII века воронежским купцом Яковом Тулиновым благодаря выгодному расположению поселения, богатству лесов и перспективам связей с местными суконными производствами. Здесь он основал суконную фабрику, а его сын Михаил построил церковь. Позже, по завещанию дочери Софьи Тулинова, здесь был построен монастырь.
Усадьба Тулинова включала двухэтажный каменный дом в стиле позднего барокко с украшенным фасадом и внутренними помещениями. Рядом с домом располагались флигель, конюшня и хозяйственные постройки. Вокруг усадьбы находился ухоженный сад.
Фото: предоставлено Валентиной Болдыревой
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