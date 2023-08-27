В сентябре состоится фестиваль «Осенние дары русской усадьбы» Комментариев: 0



Во время праздника гостей порадуют гастрономические изыски, праздничная ярмарка, разнообразные конкурсы и занимательные развлечения. Экскурсии по поместью Воейковых-Поленовых предоставят возможность узнать больше о его истории. Гости смогут попробовать блюда из "Поленовского меню", а также ознакомиться с правилами столетней этикетной культуры и изысканными навыками сервировки стола.



На Фестивале "Осенние дары русской усадьбы" будут представлены интересные изделия ручной работы. В специальной зоне под ясеньком будет установлена полка для буккроссинга, где каждый посетитель сможет подарить свою книгу новым читателям и найти для себя что-то увлекательное. Для маленьких гостей будут действовать детские площадки с развлечениями для всей семьи, а также зоны с аниматорами, созданными для особенного веселья.



Тем, кто стремится к увлекательным приключениям, станет интересен квест "Тайна русской усадьбы". Участники отправятся в путешествие по удивительным местам, где их ждут испытания, головоломки и сбор подсказок для раскрытия загадок усадьбы. Посетителей также ожидают живые концерты, хороводы и увлекательные танцевальные представления. Начало фестиваля намечено на 14:00.



Фото: группа "Старая Ольшанка - фестиваль усадебной культуры", vk.com







2 сентября на исторической территории поместья Воейковых-Поленовых, расположенного в селе Красное Знамя Уваровского муниципального округа, состоится Фестиваль "Осенние дары русской усадьбы" (0+). В этот день гостей ожидает насыщенная программа, позволяющая окунуться в атмосферу древней русской усадьбы. Организаторы обещают участникам насладиться разнообразными событиями, наполненными аутентичной атмосферой.Во время праздника гостей порадуют гастрономические изыски, праздничная ярмарка, разнообразные конкурсы и занимательные развлечения. Экскурсии по поместью Воейковых-Поленовых предоставят возможность узнать больше о его истории. Гости смогут попробовать блюда из "Поленовского меню", а также ознакомиться с правилами столетней этикетной культуры и изысканными навыками сервировки стола.На Фестивале "Осенние дары русской усадьбы" будут представлены интересные изделия ручной работы. В специальной зоне под ясеньком будет установлена полка для буккроссинга, где каждый посетитель сможет подарить свою книгу новым читателям и найти для себя что-то увлекательное. Для маленьких гостей будут действовать детские площадки с развлечениями для всей семьи, а также зоны с аниматорами, созданными для особенного веселья.Тем, кто стремится к увлекательным приключениям, станет интересен квест "Тайна русской усадьбы". Участники отправятся в путешествие по удивительным местам, где их ждут испытания, головоломки и сбор подсказок для раскрытия загадок усадьбы. Посетителей также ожидают живые концерты, хороводы и увлекательные танцевальные представления. Начало фестиваля намечено на 14:00.Фото: группа "Старая Ольшанка - фестиваль усадебной культуры", vk.com



