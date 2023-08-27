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В сентябре состоится фестиваль «Осенние дары русской усадьбы»
Вчера, 10:57
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2 сентября на исторической территории поместья Воейковых-Поленовых, расположенного в селе Красное Знамя Уваровского муниципального округа, состоится Фестиваль "Осенние дары русской усадьбы" (0+). В этот день гостей ожидает насыщенная программа, позволяющая окунуться в атмосферу древней русской усадьбы. Организаторы обещают участникам насладиться разнообразными событиями, наполненными аутентичной атмосферой.
Во время праздника гостей порадуют гастрономические изыски, праздничная ярмарка, разнообразные конкурсы и занимательные развлечения. Экскурсии по поместью Воейковых-Поленовых предоставят возможность узнать больше о его истории. Гости смогут попробовать блюда из "Поленовского меню", а также ознакомиться с правилами столетней этикетной культуры и изысканными навыками сервировки стола.
На Фестивале "Осенние дары русской усадьбы" будут представлены интересные изделия ручной работы. В специальной зоне под ясеньком будет установлена полка для буккроссинга, где каждый посетитель сможет подарить свою книгу новым читателям и найти для себя что-то увлекательное. Для маленьких гостей будут действовать детские площадки с развлечениями для всей семьи, а также зоны с аниматорами, созданными для особенного веселья.
Тем, кто стремится к увлекательным приключениям, станет интересен квест "Тайна русской усадьбы". Участники отправятся в путешествие по удивительным местам, где их ждут испытания, головоломки и сбор подсказок для раскрытия загадок усадьбы. Посетителей также ожидают живые концерты, хороводы и увлекательные танцевальные представления. Начало фестиваля намечено на 14:00.
Фото: группа "Старая Ольшанка - фестиваль усадебной культуры", vk.com
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