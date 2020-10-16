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Усадьбу Тулинова продают за 16 млн рублей
Сегодня, 09:28
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Выставлена на продажу усадьба Тулинова, которая располагается в Тамбовском районе. Объект площадью в 1,2 тыс. кв.м. оценили в 16 млн рублей. Дом имеет давнюю историю.
В середине XVIII века селением на речке заинтересовался воронежский купец и промышленник-суконщик Яков Васильевич Тулинов. Первоначально в состав тулиновской усадьбы входил двухэтажный каменный дом на высоком цоколе, построенный в стиле позднего барокко. Стены фасада здания были отделаны кафельной плиткой и богато декорированы.
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