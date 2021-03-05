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Напротив «Усадьбы Асеевых» в Тамбове ведут самовольную стройку
В городе Тамбове напротив «Усадьбы Асеевых» ведется самовольное строительство объекта. Характер самовольных работ связан с тем, что они проходят в охранной зоне объекта культурного наследия «Усадьба Асеевых» без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес администрации города Тамбова Тамбовской области направлено уведомление о выявлении самовольной постройки для принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.
Фото pam.tmbreg.ru
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