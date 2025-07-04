В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях Комментариев: 0



По данным издания, в числе возможных кандидатов на пост сенатора от Тамбовской области рассматривается Алексей Кондратьев. Он уже представлял регион в Совфеде в период с 2015 по 2020 год, после чего перешёл в верхнюю палату от Курской области. Однако, как отмечается, после ареста сенатора от Курской области Алексея Смирнова и изменения губернаторской вертикали, возвращение Кондратьева к представительству от Тамбовщины вновь стало актуальным. Дополнительный импульс его политической карьере придало участие в боевых действиях в рамках программы «Время героев».



В настоящее время интересы Тамбовской области в Совете Федерации представляет Михаил Белоусов, ранее работавший в администрации президента. Он занимает сенаторский пост с 2021 года. Кто станет его преемником, определится после выборов губернатора.



Изменения возможны и в соседней Курской области. Согласно информации РБК, врио губернатора Александр Хинштейн рассматривает кандидатуру олимпийской чемпионки и депутата облдумы Евгении Ламоновой для выдвижения в верхнюю палату парламента.



Как подчёркивают источники, все назначения будут проходить согласование на федеральном уровне, в том числе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Официальные комментарии по возможным изменениям пока не предоставлены.



Фото: Правительство Курской области

После предстоящих в сентябре губернаторских выборов в Тамбовской и Курской областях возможны кадровые изменения в Совете Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к региональным и федеральным властям. Основные перестановки коснутся сенаторов, представляющих исполнительную власть субъектов.По данным издания, в числе возможных кандидатов на пост сенатора от Тамбовской области рассматривается Алексей Кондратьев. Он уже представлял регион в Совфеде в период с 2015 по 2020 год, после чего перешёл в верхнюю палату от Курской области. Однако, как отмечается, после ареста сенатора от Курской области Алексея Смирнова и изменения губернаторской вертикали, возвращение Кондратьева к представительству от Тамбовщины вновь стало актуальным. Дополнительный импульс его политической карьере придало участие в боевых действиях в рамках программы «Время героев».В настоящее время интересы Тамбовской области в Совете Федерации представляет Михаил Белоусов, ранее работавший в администрации президента. Он занимает сенаторский пост с 2021 года. Кто станет его преемником, определится после выборов губернатора.Изменения возможны и в соседней Курской области. Согласно информации РБК, врио губернатора Александр Хинштейн рассматривает кандидатуру олимпийской чемпионки и депутата облдумы Евгении Ламоновой для выдвижения в верхнюю палату парламента.Как подчёркивают источники, все назначения будут проходить согласование на федеральном уровне, в том числе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Официальные комментарии по возможным изменениям пока не предоставлены.Фото: Правительство Курской области



