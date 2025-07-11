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Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Вчера, 08:50
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Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 годаНа улице Советской в посёлке Покрово-Пригородное сложилась критическая ситуация с водоснабжением: местные жители десятилетиями пользуются водой, непригодной для питья. Инфраструктура не обновлялась с 1965 года, и изношенные трубы стали источником серьёзных проблем.

С 2017 года вода здесь официально признана технической, а плату за неё отменили. Однако это не решило главной беды — люди по-прежнему вынуждены либо покупать бутилированную воду, либо ходить за чистой жидкостью к ближайшему колодцу, который находится примерно в 300 метрах от домов.

Из кранов идёт мутная жёлтая вода с резким запахом и хлопьями ржавчины. Бытовая техника и сантехника быстро приходят в негодность, фильтры забиваются за считанные дни, а белое бельё после стирки приобретает грязный оттенок. Многие жители боятся использовать такую воду даже для умывания, не говоря уже о приготовлении пищи.

После вхождения Покрово-Пригородного в состав Тамбова в 2023 году водоснабжение улучшилось лишь на одном участке улицы — до дома №156. Остальные 260 домов, где проживает порядка 800 человек, остались в прежних условиях.

Народный фронт уже обратился в администрацию Тамбова с официальным запросом о необходимости срочных мер по обеспечению людей качественной питьевой водой. Жители надеются, что теперь их многолетняя проблема будет услышана и, наконец, решена.

Фото: региональный штаб Народного фронта в Тамбовской области
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Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Вчера, 08:50
0
На улице Советской в посёлке Покрово-Пригородное сложилась критическая ситуация с водоснабжением: местные жители десятилетиями пользуются водой, непригодной для питья. Инфраструктура не обновлялась с 1965 года, и изношенные трубы стали источником серьёзных проблем.

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