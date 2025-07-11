Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года Комментариев: 0



С 2017 года вода здесь официально признана технической, а плату за неё отменили. Однако это не решило главной беды — люди по-прежнему вынуждены либо покупать бутилированную воду, либо ходить за чистой жидкостью к ближайшему колодцу, который находится примерно в 300 метрах от домов.



Из кранов идёт мутная жёлтая вода с резким запахом и хлопьями ржавчины. Бытовая техника и сантехника быстро приходят в негодность, фильтры забиваются за считанные дни, а белое бельё после стирки приобретает грязный оттенок. Многие жители боятся использовать такую воду даже для умывания, не говоря уже о приготовлении пищи.



После вхождения Покрово-Пригородного в состав Тамбова в 2023 году водоснабжение улучшилось лишь на одном участке улицы — до дома №156. Остальные 260 домов, где проживает порядка 800 человек, остались в прежних условиях.



Народный фронт уже обратился в администрацию Тамбова с официальным запросом о необходимости срочных мер по обеспечению людей качественной питьевой водой. Жители надеются, что теперь их многолетняя проблема будет услышана и, наконец, решена.



Фото: региональный штаб Народного фронта в Тамбовской области На улице Советской в посёлке Покрово-Пригородное сложилась критическая ситуация с водоснабжением: местные жители десятилетиями пользуются водой, непригодной для питья. Инфраструктура не обновлялась с 1965 года, и изношенные трубы стали источником серьёзных проблем.С 2017 года вода здесь официально признана технической, а плату за неё отменили. Однако это не решило главной беды — люди по-прежнему вынуждены либо покупать бутилированную воду, либо ходить за чистой жидкостью к ближайшему колодцу, который находится примерно в 300 метрах от домов.Из кранов идёт мутная жёлтая вода с резким запахом и хлопьями ржавчины. Бытовая техника и сантехника быстро приходят в негодность, фильтры забиваются за считанные дни, а белое бельё после стирки приобретает грязный оттенок. Многие жители боятся использовать такую воду даже для умывания, не говоря уже о приготовлении пищи.После вхождения Покрово-Пригородного в состав Тамбова в 2023 году водоснабжение улучшилось лишь на одном участке улицы — до дома №156. Остальные 260 домов, где проживает порядка 800 человек, остались в прежних условиях.Народный фронт уже обратился в администрацию Тамбова с официальным запросом о необходимости срочных мер по обеспечению людей качественной питьевой водой. Жители надеются, что теперь их многолетняя проблема будет услышана и, наконец, решена.Фото: региональный штаб Народного фронта в Тамбовской области



