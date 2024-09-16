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Жители северной части Тамбова остались без воды из-за аварии на водоводе.
Вчера, 10:36
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Жители северной части Тамбова остались без воды из-за аварии на водоводе. Проблемы с водоснабжением начались ещё в субботу, а в воскресенье вечером компания «РКС-Тамбов» официально объявила о снижении давления в системе и начале ремонтных работ. Однако многие жители утверждают, что перебои с водой начались раньше, и вместо снижения давления вода полностью исчезла.
Социальные сети наводнены жалобами от недовольных горожан. Например, Мария Остроухова пишет: «Уже невозможно терпеть постоянные проблемы с водой. Сегодня отключили ещё и холодную! Сколько это будет продолжаться?!» Другие жители также сообщают о полном отключении воды, как отмечает Сергей Меркулов: «В ЦТП-107 сотрудники РКС просто перекрыли всю воду и уехали».
«РКС-Тамбов» объясняет, что из-за ремонта на 37-м подъёме водовода было принято решение ограничить подачу воды и снизить давление. Работы завершились, но процесс восстановления водоснабжения затянулся до 19:00, так как требовалось время для заполнения резервуаров.
Для поддержки жителей водоканал организовал подвоз технической воды в пострадавшие районы. Шесть автоцистерн доставляли воду на улицы Мичуринская, Ореховая, Чичерина и Магистральная до 17:00.
Фото: ООО «РКС-Тамбов»
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