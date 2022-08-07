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Из-за аварии жители пригорода Тамбова остались без воды
В Тамбовском районе произошёл порыв на семиметровом отрезке водовода 300 мм, который питает два поселка Строитель и Бокино. На месте аварии, которая произошла в воскресенье, работали две бригады, в том числе специалисты из Тамбова.
Основные порывы устранены (после запуска системы обнаружили еще один, он устранен), система наполняется.
Силами муниципалитета был организован подвоз питьевой воды.
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