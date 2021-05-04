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В двух микрорайонах Тамбова снижено давление воды

4 мая 2021
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В двух микрорайонах Тамбова снижено давление водыВ результате очередной аварии на магистральном водоводе диаметром 600 на улице Советской в городе Тамбове в двух микрорайонах снижено давление воды. Речь идет о микрорайонах и улицах в северной части областного центра, в том числе Радужный и Солнечный.

Снижение затронуло многоквартирные жилые дома, запитанные от линейного давления этажностью до 5-6 этажей. Силами водоканала был организован подвоз воды.
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