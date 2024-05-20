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Жители посёлка Березка пожаловались на питьевую воду с запахом бензина
Сегодня, 13:59
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Жители посёлка Берёзка обратились к властям с просьбой обеспечить их качественной питьевой водой. Проблемы с питьевой и технической водой существуют в посёлке уже давно. На месте побывали активисты регионального отделения Народного фронта, чтобы выяснить ситуацию.
После поломки старого оборудования аварийная служба пробурила новую скважину и установила новый насос, но качество воды ухудшилось. По словам местных жителей, воду невозможно использовать ни для хозяйственных нужд, ни для питья или приготовления пищи. Вода мутная и имеет запах бензина. Жители обратились в Роспотребнадзор, который установил, что уровень железа в воде превышен в 30 раз, а показатели мутности и цветности — в 5 раз.
Жители предполагают, что на химические показатели воды влияет глубина новой скважины, которая, по их мнению, не соответствует техническим требованиям.
Фото: региональное отделение ОНФ
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