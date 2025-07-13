Памяти героя: в Мичуринске появился баннер, посвящённый Александру Борисову Комментариев: 0



Очередной шаг в сохранении памяти о героях — установка на улице Лаврова в Мичуринске баннера, посвящённого Александру Николаевичу Борисову. Он был полковником полиции, ветераном боевых действий на таджикско-афганской границе, воином-пограничником и участником специальной военной операции.



Александр Борисов родился в 1972 году в Тамбове, а вырос в посёлке Первомайский. В 1989 году он стал курсантом Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С.М. Кирова. По окончании учёбы начал службу в пограничных войсках и участвовал в боевых действиях в начале 1990-х годов. После армейской службы продолжил карьеру в органах внутренних дел, пройдя путь от оперативника до начальника городского отделения полиции. Выйдя на пенсию, возглавил ледовую арену «Темп».



В августе 2022 года Александр Николаевич добровольцем отправился в зону специальной военной операции, а в апреле 2024 года вновь вернулся на фронт. 2 мая того же года он погиб, командуя штурмовым взводом в районе села Новомихайловка в ДНР.



За свою жизнь он был удостоен многочисленных государственных, ведомственных и общественных наград, в том числе ордена Мужества, медалей «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в воинской службе II степени», «За боевые отличия» и других.



Председатель местного отделения Союза ветеранов Афганистана Игорь Волков подчеркнул, что Борисов был настоящим русским офицером, примером служения Родине и народу. Его история — ориентир для молодёжи, а память о нём должна быть сохранена и передана следующим поколениям.



Организация выразила благодарность всем, кто содействовал установке баннеров в Мичуринске, включая глав городских и районных администраций, депутата Госдумы Александра Полякова и правительство Тамбовской области, предоставившее субсидию на реализацию проекта. Тамбовская земля всегда славилась своими героями — людьми, посвятившими жизнь служению Родине как в мирное, так и в военное время. Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении многих лет ведёт активную патриотическую работу, рассказывая жителям и гостям Мичуринска о земляках, принимавших участие в боевых действиях по всему миру.Очередной шаг в сохранении памяти о героях — установка на улице Лаврова в Мичуринске баннера, посвящённого Александру Николаевичу Борисову. Он был полковником полиции, ветераном боевых действий на таджикско-афганской границе, воином-пограничником и участником специальной военной операции.Александр Борисов родился в 1972 году в Тамбове, а вырос в посёлке Первомайский. В 1989 году он стал курсантом Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С.М. Кирова. По окончании учёбы начал службу в пограничных войсках и участвовал в боевых действиях в начале 1990-х годов. После армейской службы продолжил карьеру в органах внутренних дел, пройдя путь от оперативника до начальника городского отделения полиции. Выйдя на пенсию, возглавил ледовую арену «Темп».В августе 2022 года Александр Николаевич добровольцем отправился в зону специальной военной операции, а в апреле 2024 года вновь вернулся на фронт. 2 мая того же года он погиб, командуя штурмовым взводом в районе села Новомихайловка в ДНР.За свою жизнь он был удостоен многочисленных государственных, ведомственных и общественных наград, в том числе ордена Мужества, медалей «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в воинской службе II степени», «За боевые отличия» и других.Председатель местного отделения Союза ветеранов Афганистана Игорь Волков подчеркнул, что Борисов был настоящим русским офицером, примером служения Родине и народу. Его история — ориентир для молодёжи, а память о нём должна быть сохранена и передана следующим поколениям.Организация выразила благодарность всем, кто содействовал установке баннеров в Мичуринске, включая глав городских и районных администраций, депутата Госдумы Александра Полякова и правительство Тамбовской области, предоставившее субсидию на реализацию проекта.



