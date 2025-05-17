Герой среди нас: в Мичуринске установили баннер в честь ветерана Виктора Воротникова Комментариев: 0



История Виктора Михайловича — путь человека, который с детства мечтал о небе и с честью прошёл его испытания. Увлечение авиацией началось ещё со школьной скамьи — парашютная секция, отличная учёба и поступление в Тамбовское ВВАУ имени Марины Расковой. После выпуска молодой лётчик освоил Ил-28, Ил-29, позже — Ту-134 и АН-26, и прошёл курсы командиров воздушных кораблей на стратегическом ТУ-95.



Самым тяжёлым и героическим этапом в биографии Виктора Воротникова стала командировка в Афганистан в 1986 году. В тот период небо над Кабулом и другими афганскими городами стало зоной повышенной опасности: на вооружении моджахедов появились американские «стингеры» — ракеты, поражающие цель с высокой точностью. Полёты чаще всего приходилось выполнять в условиях плохой видимости, ночью, на минимальных высотах. Несмотря на смертельные риски, Воротников и его экипаж возвращались с каждого задания живыми, успешно выполняя боевые задачи. За храбрость и профессионализм он был награждён орденом Красной Звезды.



Вернувшись из Афганистана в 1987 году, подполковник продолжил службу в частях на Дальнем Востоке и в Луганске. В 1996 году он уволился в запас, но не ушёл от служения — сменил форму на роль наставника. Сегодня Виктор Михайлович ведёт активную военно-патриотическую работу: проводит уроки мужества, экскурсии в музейной комнате Боевой Славы, делится личным опытом с молодёжью Мичуринска и округа.



«Для ребят он не просто герой Афгана — он живой пример, человек, которого хочется слушать и которому хочется подражать», — отмечает И.И. Волков, председатель мичуринского отделения Союза ветеранов. — «Мы продолжим рассказывать о таких людях, как Виктор Михайлович, чтобы подвиги не терялись в череде будней, а память жила рядом — на улицах, в сердцах, в поступках».



Отдельную благодарность организация выразила тем, кто помогает сохранять память и поддерживает установку баннеров: главе города Михаилу Харникову, депутату Госдумы Александру Полякову и Правительству Тамбовской области, выделившему субсидию на реализацию проектов для НКО. На улице Лаврова в Мичуринске появился новый символ мужества и верности Родине — баннер, посвящённый Виктору Михайловичу Воротникову, летчику, подполковнику, ветерану войны в Афганистане и кавалеру ордена Красной Звезды. Инициатором установки выступило Мичуринское местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», продолжающее активную просветительскую работу по увековечиванию подвигов земляков.История Виктора Михайловича — путь человека, который с детства мечтал о небе и с честью прошёл его испытания. Увлечение авиацией началось ещё со школьной скамьи — парашютная секция, отличная учёба и поступление в Тамбовское ВВАУ имени Марины Расковой. После выпуска молодой лётчик освоил Ил-28, Ил-29, позже — Ту-134 и АН-26, и прошёл курсы командиров воздушных кораблей на стратегическом ТУ-95.Самым тяжёлым и героическим этапом в биографии Виктора Воротникова стала командировка в Афганистан в 1986 году. В тот период небо над Кабулом и другими афганскими городами стало зоной повышенной опасности: на вооружении моджахедов появились американские «стингеры» — ракеты, поражающие цель с высокой точностью. Полёты чаще всего приходилось выполнять в условиях плохой видимости, ночью, на минимальных высотах. Несмотря на смертельные риски, Воротников и его экипаж возвращались с каждого задания живыми, успешно выполняя боевые задачи. За храбрость и профессионализм он был награждён орденом Красной Звезды.Вернувшись из Афганистана в 1987 году, подполковник продолжил службу в частях на Дальнем Востоке и в Луганске. В 1996 году он уволился в запас, но не ушёл от служения — сменил форму на роль наставника. Сегодня Виктор Михайлович ведёт активную военно-патриотическую работу: проводит уроки мужества, экскурсии в музейной комнате Боевой Славы, делится личным опытом с молодёжью Мичуринска и округа.«Для ребят он не просто герой Афгана — он живой пример, человек, которого хочется слушать и которому хочется подражать», — отмечает И.И. Волков, председатель мичуринского отделения Союза ветеранов. — «Мы продолжим рассказывать о таких людях, как Виктор Михайлович, чтобы подвиги не терялись в череде будней, а память жила рядом — на улицах, в сердцах, в поступках».Отдельную благодарность организация выразила тем, кто помогает сохранять память и поддерживает установку баннеров: главе города Михаилу Харникову, депутату Госдумы Александру Полякову и Правительству Тамбовской области, выделившему субсидию на реализацию проектов для НКО.



